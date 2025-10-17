Televízny kvíz rozdelil divákov: Pre niektorých najľahšia otázka v histórii, iní ju vôbec nepochopili! Poznáte odpoveď?

LONDÝN - Záver populárnej britskej relácie The 1% Club vyvolal vášnivé reakcie. Zatiaľ čo časť divákov tvrdí, že finálna otázka bola „až smiešne jednoduchá“, iní priznali, že netušili, ako sa k správnej odpovedi dopracovať.
Britský televízny kvíz The 1% Club, vysielaný na stanici ITV, opäť rozdelil fanúšikov. Relácia, ktorú moderuje komik Lee Mack, stavia sto hráčov proti sérii logických otázok – od tých, ktoré zvládne deväťdesiat percent populácie, až po záverečnú, ktorú vyrieši len jedno percento ľudí.
V najnovšej epizóde sa do finále prebojovali traja súťažiaci, ktorí mali šancu získať až 93-tisíc libier (106945, eur). Pred sebou však mali poslednú úlohu: „Pozrite sa na obrázok. Začínajúc vždy od START: LLL = A a RRR = H. Aké slovo predstavuje kombinácia LLR, LLL, LRR, RRL, RRL?“ znela otázka, ktorú prečítal Mack.
Na prvý pohľad záludná hádanka rozdelila publikum aj divákov pri obrazovkách, píše na svojom webe britský denník Daily Mail. Na sociálnej sieti X sa okamžite spustila diskusia. Niektorí písali: „Najľahšia otázka v histórii relácie!“ či „To bolo smiešne jednoduché, určite nie otázka pre 1 %.“ Iní sa priznali, že úplne zlyhali: „Nechápal som ani zadanie, nieto ešte odpoveď,“ alebo „Som jediný, koho tá otázka úplne zmiatla?“
Viete správnu odpoveď? Čítajte ďalej a overte si, či ste si mysleli správne.