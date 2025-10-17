Slabé miesto planéty rastie rekordnou rýchlosťou: Zem stráca ochranné pole! Mohlo by to viesť ku katastrofe?

KODAŇ - Vedci bijú na poplach! Slabé miesto v magnetickom poli Zeme, známe ako Juhoatlantická anomália, sa rozrastá rekordnou rýchlosťou a pomaly sa presúva smerom k Afrike. Tento neviditeľný rozpad ochranného štítu ohrozuje satelity, navigačné systémy a technológie, na ktoré spoliehame každý deň. Môže nás čakať globálna technologická katastrofa?
Vedci zistili, že Južná atlantická anomália (SAA), oblasť, kde magnetické pole Zeme slabne, sa od roku 2014 zväčšila o plochu takmer dvojnásobnú ako Texas a zároveň sa pomaly presúva smerom k Afrike. Oblasť sa ročne posúva približne o 14 míľ na západ a jej veľkosť vzrástla až o 25 percent, informuje na svojom webe britský denník Daily Mail.
Ochranný štít môže skolabovať
Príčinou týchto zmien sú turbulentné prúdy roztaveného železa v zemskom vonkajšom jadre, ktoré generujú neobvyklé magnetické vzory a oslabujú pole v tejto časti planéty. Zemské magnetické pole, vznikajúce pohybom roztaveného železa tisíce kilometrov pod povrchom, funguje ako ochranný štít proti nebezpečným nabitým časticiam zo Slnka a kozmickému žiareniu.
Vedci upozorňujú, že oslabovanie a posun SAA nie sú len vedeckou kuriozitou, ale majú reálne dôsledky pre satelity prelietajúce touto oblasťou. Zvýšené radiácie môžu dočasne vyradiť elektroniku, poškodiť dáta alebo spôsobiť trvalé poškodenie kritických komponentov. Satelity poskytujúce GPS, komunikácie a predpovede počasia sú obzvlášť ohrozené.
Obrovský generátor
Podľa profesora Chrise Finlaya z Technickej univerzity Dánska sa SAA mení odlišne pri Afrike a pri Južnej Amerike. „V tejto oblasti sa deje niečo špeciálne, čo spôsobuje intenzívnejšie oslabovanie magnetického poľa,“ povedal.
Hlavným zdrojom magnetického poľa je pohyb roztaveného železa a niklu vo vonkajšom jadre Zeme, ktoré funguje ako obrovský generátor („geodynamo“). Tento pohyb však nie je konštantný, a preto pole Zeme prirodzene kolíše. V kombinácii s náklonom magnetickej osi planéty vzniká SAA, uvádza NASA.
Tieto zmeny sú pre väčšinu ľudí neviditeľné
Satelitná analýza zo 11 rokov dát z konštelácie ESA Swarm odhalila aj ďalšie zmeny v magnetickom poli. V severnom Kanade sa oblasť silného magnetického poľa oslabila a zmenšila o 0,65 percenta povrchu Zeme. Silné magnetické zóny pod Beringovou úžinou sa posunuli na západ a pod Indonéziou a západným Pacifikom sa pohybujú na východ.
Tieto zmeny sú pre väčšinu ľudí neviditeľné, no ovplyvňujú globálne geomagnetické podmienky, vesmírne počasie a technológiu po celom svete. SAA je dynamická a jej rast zdôrazňuje potrebu neustáleho monitorovania, aby bolo možné predvídať a zmierniť možné dôsledky.
Vedci pripomínajú, že pre priemerného človeka na povrchu Zeme nie je okamžité riziko, no pre satelity, astronautov a vysokohorskú leteckú dopravu sú dôsledky reálne a vyžadujú pozornosť. „Južná atlantická anomália je varovaním z jadra Zeme,“ dodal Finlay. „Ukazuje nám, že ochranný štít planéty je dynamický a zmeny hlboko pod povrchom môžu dosahovať až do vesmíru a nášho každodenného života.“