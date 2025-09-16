HOROR na dovolenke: Žena po návrate do hotelovej izby zažila šok! Pod posteľou objavila cudzieho muža

TOKIO - Mala to byť bezpečná dovolenka v Japonsku, no pre Natali Khomenkovú sa premenila na nočnú moru. Po návrate do hotelovej izby objavila pod posteľou cudzieho muža. Dodnes bojuje s úzkosťou a posttraumatickou stresovou poruchou.
Natali Khomenková, ktorá žije v Thajsku, sa v marci vydala na sólo cestu do Japonska. Krajinu vnímala ako jednu z najbezpečnejších na svete, no hneď prvý večer v hoteli zažila šok, ktorý ju poznačil na celý život. Po dni strávenom na prehliadke mesta sa vrátila do svojej izby okolo 19:30. „Všetko vyzeralo v poriadku. Odomkla som izbu kartou, vyzliekla sa a ľahla si do postele,“ spomína. Vtedy však pocítila zvláštny zápach. Myslela si, že pochádza z posteľnej bielizne alebo z jej vlasov, no nakoniec si uvedomila, že vychádza spod postele.
Keď sa pozrela pod posteľ, našla tam cudzieho muža!
Keď sa zohla a žartom si povedala, že by tam mohol byť „mŕtvy človek“, uvidela pár očí. „Bol to ázijský muž. Zostala som v šoku a začala kričať. On vyšiel spod postele, pár sekúnd sa na mňa díval a tie sekundy sa mi zdali ako koniec života,“ opísala hrôzostrašnú skúsenosť pre The Guardian. Muž bol podľa nej vo veku 20 až 30 rokov, mierne obézny, s čiernym oblečením a účesom „na hríbik“. Po krátkom zazeraní začal kričať a ušiel z izby.
V objekte neboli kamery
Natali okamžite privolala hotelovú administráciu a políciu, ktorá pod posteľou našla powerbanku a USB kábel. Hotel jej však nedal jasné vysvetlenie, ako sa mohol cudzí muž dostať do jej izby, a priznal, že v objekte neboli kamery. Cestovateľka sa cítila extrémne ohrozená, nasledujúcu noc prespala v inom hoteli a žiadala plnú refundáciu. Po nátlaku ju napokon dostala, no spoločnosť Agoda, cez ktorú si pobyt rezervovala, jej najprv ponúkla iba kupón v hodnote 178 dolárov (151,23 eur), hoci za tri noci zaplatila 600 dolárov (509,77 eur).
Uff, tak toto je poriadny TRAPAS: VIDEO Ženích povedal počas obradu meno bývalej! Nevesta to skoro nepredýchala
Natali neskôr žiadala aj kompenzáciu za psychickú ujmu vo výške 1 600 dolárov (1359,39 eur), hotel však odmietol s odôvodnením, že to nie je v ich politike. Po návrate do Thajska sa u nej prejavili vážne následky. „Nedokázala som spať, stále som kontrolovala každý kút izby. Dodnes mám úzkosti a PTSD,“ priznala. Prípad stále nie je uzavretý a páchateľ zostáva neznámy. Natali však hovorí, že sa nevzdáva a chce, aby sa vyšetrovanie pohlo dopredu. „Kedysi som si myslela, že vo svete je viac dobra než zla. Teraz si už tým nie som istá,“ dodala s trpkosťou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%