Tajomstvo poslednej faraónky: Archeológovia našli stopy vedúce priamo ku Kleopatre! Objav pod hladinou môže zmeniť históriu

EGYPT - Jedna z najmocnejších a najzvodnejších žien staroveku, egyptská kráľovná Kleopatra, možno konečne prezradí svoje posledné tajomstvo. Tím archeológov totiž objavil potopený prístav pri ruinách mesta Taposiris Magna, ktorý by mohol viesť priamo k jej hrobke – a podľa odborníkov sa môže nachádzať pod hladinou Stredozemného mora.
Objav leží približne dve míle od pobrežia Alexandrie, kedysi hlavného mesta Egypta, v hĺbke okolo 12 metrov. Podľa vedcov ide o časť prístavu, ktorý bol kedysi spojený s Taposiris Magna – starovekým mestom, kde stál chrám zasvätený bohovi smrti Osirisovi.
Kleopatra vládla Egyptu od roku 51 pred n. l. do 30 pred n. l. a do dejín sa zapísala nielen ako posledná egyptská faraónka, ale aj ako majsterka politického zvádzania. Medzi jej slávnych milencov patrili rímsky diktátor Július Cézar a neskôr Marcus Antonius, s ktorým tragicky zomrela vlastnou rukou. Po ich spoločnej samovražde boli podľa legiend pochovaní vedľa seba – no ich hrob sa doteraz nenašiel.
Nový objav pod hladinou
Potopený prístav, ktorý bol kedysi centrom života a obchodu, obsahuje kamenné stĺpy, lesklé podlahy a amfory – nádoby na víno, ktoré dokazujú, že miesto bolo aktívne využívané. Objav zverejnilo egyptské Ministerstvo turizmu a pamiatok, ktoré ho označilo za dôkaz dávnej námornej činnosti.
Za objavom stojí archeologička Kathleen Martínezová, ktorá hľadá Kleopatru už od roku 2005. Tentoraz spolupracovala s legendárnym oceánografom Bobom Ballardom, objaviteľom Titanicu. Podľa Martínez môže práve tento prístav obsahovať „kľúčový dôkaz“ o polohe hrobky – alebo dokonca viesť priamo k nej. „Po dvetisíc rokoch tam ešte nikto nebol. Sme prví,“ povedala Martínezová pre National Geographic.
Tunel, ktorý ukazuje smer
Martínezová už v roku 2022 odhalila 1,3 kilometra dlhý tunel vytesaný do skál pod ruinami Taposiris Magna. V jeho útrobách sa našli keramické nádoby z obdobia Ptolemaiovcov – dynastie, ktorej poslednou vládkyňou bola práve Kleopatra. Podľa výskumníčky mohla byť kráľovná po smrti prenesená týmto tunelom smerom k prístavu, kde mala byť uložená na večný odpočinok. Tunel sa údajne napája priamo na miesto, kde bol teraz objavený prístav, čo by mohlo naznačovať existenciu starovekej podzemnej siete.
Hoci Martínezová pripúšťa, že hrobka sa môže nachádzať aj v rúinach samotného chrámu Osirisa, je presvedčená, že Kleopatra je pochovaná práve v Taposiris Magna: „Nikto mi nemôže povedať, že tam nie je. Aby ste to mohli tvrdiť, museli by ste vykopať celé mesto a nič nenájsť.“
Tajomstvo, ktoré prežilo tisícročia
Kleopatra, posledná vládkyňa Egypta, zomrela vo veku 39 rokov po porážke v rímskych občianskych vojnách. Jej život aj smrť sú opradené legendami – od zvádzania Júlia Cézara až po slávnu samovraždu hadím uštipnutím.
Podľa mýtu, s ktorým sa Kleopatra rada stotožňovala, boh Osiris bol roztrhaný na kusy a jeho manželka Isis ho oživila, aby spolu mohli vládnuť aj v posmrtnom živote. Martínezová verí, že Kleopatra napodobnila tento mýtus – a že zvolila miesto, kde by mohla so svojím milencom nájsť pokoj, ďaleko od očí Rimanov. „Vybrala si miesto, kde sa bude cítiť v bezpečí aj po smrti – po boku Marka Antonia,“ dodala pre National Geographic. O jej výskume vznikol dokument „Cleopatra’s Final Secret“, ktorý mal premiéru na National Geographic a je dostupný aj na platformách Disney+ a Hulu.