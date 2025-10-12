Tak takýto dôvod rozchodu ste určite nepočuli: Utieranie zadku po toalete bolo poslednou kvapkou!

USA - Jedna žena zo Spojených štátov sa rozhodla ukončiť vzťah po tom, čo jej priateľ odmietal vykonávať základnú osobnú hygienu. Jeho presvedčenie, že utieranie zadku je „homosexuálne“ a zbytočné, skončilo na fóre Reddit, kde jeho správanie šokovalo tisíce ľudí.
Žena (26), ktorá žila so svojím 27-ročným priateľom približne rok zistila, že jej partner nikdy nepoužíva toaletný papier. Spočiatku si myslela, že možno používa vlhčené obrúsky alebo niečo podobné, no čoskoro začala vnímať nepríjemný zápach z jeho bielizne a kúpeľne. Keď ho priamo vyzvala, či si po stolici utiera zadok, odpoveď ju šokovala: „Nie, utieranie je trochu gay. Prečo by som sa mal dotýkať vlastného zadku?“ Ako uvádza na svojom webe New York Post, partner podľa nej naozaj veril, že utieranie robí muža „slabým“.
Žena stanovila jasnú hranicu
Žena mu vysvetlila, že jeho správanie je nielen nezdravé, ale aj urážajúce a že s týmto postojom sa nedá žiť. Partner sa cítil obvinený z prílišného posudzovania a tvrdil, že by ju mala „prijať takú, aký je“. Nakoniec žena stanovila jasnú hranicu: ak nezačne dodržiavať základnú hygienu, vzťah skončí. Po sérii pasívno-agresívnych výhovoriek a odmietnutí z jeho strany vzťah ukončila. Na fóre Reddit dostala podporu tisícov ľudí, ktorí považovali jej rozhodnutie za úplne pochopiteľné.
„Nemôžem budovať život s niekým, kto považuje čistotu za slabosť,“ napísala v aktualizácii, pričom dodala, že po jeho odchode byt dôkladne vyčistila a konečne si mohla oddýchnuť bez strachu, či sa všetko dostalo do kontaktu s výkalmi.