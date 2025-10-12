Muž uchoval McDonald’s burger skoro tri desaťročia: Výsledok je absolútne šokujúci! Žiadna pleseň a tá veľkosť

CANBERRA - Dvaja Austrálčania uchovali svoj McDonald’s burger takmer tri desaťročia a výsledok je neuveriteľný – žiadna pleseň, žiadna hniloba. Senior Burger sa stal internetovou senzáciou, pričom jeho príbeh pokračuje hudbou, umením a dokonca aj AI chatbotom.
V roku 1995, keď mali Eduard Nitz a Cacey Dean len 14 rokov, sa vybrali na nočný výlet s priateľmi a zastavili sa v miestnom McDonald’s. Jeden z priateľov objednal príliš veľa jedla a nemohol ho dopiť, preto požiadal Nitza, aby mu Quarter Pounder „uchoval“ až do jeho ďalšej návštevy v Adelaide.
29 rokov neskôr Nitz svoj sľub dodržal – burger, nazývaný „Senior Burger“, bol najskôr uložený na jeho stole a neskôr prešiel do špeciálnej krabičky, ktorú si odovzdávali členovia rodiny. Ako vyzerá burger po takmer troch dekádach? Prekvapivo – žiadna pleseň! Nitz a Dean tvrdia, že je „príliš starý na pleseň“. Pôvodná mäkkosť a šťavnatosť zmizli, burger je dnes tvrdý ako kameň, čo Dean dokazuje tým, že ho odráža od krabičky.
Burger sa stal ikonou internetu
Senior Burger prvýkrát spôsobil senzáciu pred desaťročím, keď jeho tvorcovia vytvorili Facebook stránku s názvom „Dokáže tento 20-ročný burger získať viac lajkov než Kanye West?“ Odvtedy sa burger stal ikonou internetu – vznikli fanúšikovské kresby, singel na Spotify a dokonca pripravujú album.
Nitz a Dean pracujú aj na AI chatbotovi, ktorý má umožniť fanúšikom „rozprávať sa“ so Senior Burgerom. Projekt má dokonca terapeutický nádych – burger by mohol fungovať ako virtuálny poradca. Odborníci vysvetľujú, že tajomstvom jeho neuveriteľného zachovania je vysoký obsah soli, ktorý robí McDonald’s burgre odolnými voči skaze. Podľa výživového odborníka Tima Crowe je Senior Burger fascinujúcim príkladom, ako rýchle občerstvenie môže prežiť roky bez rozkladu.