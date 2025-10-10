Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci

USA - Mesiac zrejme nie je taký, ako sme si celé roky predstavovali. Najnovšie výskumy odhalili prekvapivú pravdu, ktorá mení náš pohľad na jeho pôvod aj budúcnosť. A zatiaľ čo vedci pátrajú po ďalších dôkazoch, NASA sa pripravuje na veľkolepý návrat – so skafandrami, ktoré by pokojne mohli ísť po módnom móle.

Väčšine z nás bolo ako deťom podsúvané množstvo mýtov o Mesiaci a o tom, z čoho sa toto vesmírne teleso skladá. Podľa najnovších zistení vedcov ide o pevnú guľu s hustotou podobnou železu, informuje o novom objave na svojom webe indy100. Tím vedený astronómom Arthuro­m Briaudom napísal: „Naše výsledky spochybňujú vývoj mesačného magnetického poľa vďaka demonštrácii existencie vnútorného jadra a podporujú scenár globálneho prevrátenia plášťa. To prináša podstatné poznatky o časovej osi mesačného bombardovania v prvej miliarde rokov slnečnej sústavy.“

Nejde o jedinú novinku

Vedci sa o zložení vnútorných vrstiev Mesiaca dozvedeli pomocou akustických vĺn vytváraných seizmickými otrasmi (mesačnými zemetraseniami). Teraz predpokladajú, že tento objav pomôže rozšíriť ich poznanie o histórii Mesiaca i celej slnečnej sústavy. Nejde však o jedinú novinku týkajúcu sa tohto vesmírneho telesa. Taliansky módny dizajnér Prada dostal za úlohu navrhnúť nový skafander pre nadchádzajúcu mesačnú misiu NASA. Mis­ia Artemis III bude prvým pristátím na Mesiaci od Apollo 17 v roku 1972. Tímy z Prady a Axiom Space spájajú svoje sily, aby vytvorili nové oblečenie pre astronautov.

Mike Suffredini, prezident a generálny riaditeľ Axiom Space, k tomu uviedol: „Pokračujeme v dedičstve NASA navrhovaním pokročilého skafandra, ktorý astronautom umožní bezpečne a efektívne operovať na Mesiaci. Skafander Artemis III od Axiom Space bude pripravený čeliť zložitým výzvam na lunárnom južnom póle a pomôže rozvíjať naše poznanie o Mesiaci s cieľom umožniť na jeho povrchu dlhodobú prítomnosť.“

