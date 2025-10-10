Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci

USA - Mesiac zrejme nie je taký, ako sme si celé roky predstavovali. Najnovšie výskumy odhalili prekvapivú pravdu, ktorá mení náš pohľad na jeho pôvod aj budúcnosť. A zatiaľ čo vedci pátrajú po ďalších dôkazoch, NASA sa pripravuje na veľkolepý návrat – so skafandrami, ktoré by pokojne mohli ísť po módnom móle.
Väčšine z nás bolo ako deťom podsúvané množstvo mýtov o Mesiaci a o tom, z čoho sa toto vesmírne teleso skladá. Podľa najnovších zistení vedcov ide o pevnú guľu s hustotou podobnou železu, informuje o novom objave na svojom webe indy100. Tím vedený astronómom Arthurom Briaudom napísal: „Naše výsledky spochybňujú vývoj mesačného magnetického poľa vďaka demonštrácii existencie vnútorného jadra a podporujú scenár globálneho prevrátenia plášťa. To prináša podstatné poznatky o časovej osi mesačného bombardovania v prvej miliarde rokov slnečnej sústavy.“
Nejde o jedinú novinku
Vedci sa o zložení vnútorných vrstiev Mesiaca dozvedeli pomocou akustických vĺn vytváraných seizmickými otrasmi (mesačnými zemetraseniami). Teraz predpokladajú, že tento objav pomôže rozšíriť ich poznanie o histórii Mesiaca i celej slnečnej sústavy. Nejde však o jedinú novinku týkajúcu sa tohto vesmírneho telesa. Taliansky módny dizajnér Prada dostal za úlohu navrhnúť nový skafander pre nadchádzajúcu mesačnú misiu NASA. Misia Artemis III bude prvým pristátím na Mesiaci od Apollo 17 v roku 1972. Tímy z Prady a Axiom Space spájajú svoje sily, aby vytvorili nové oblečenie pre astronautov.
Šok pri prechádzke po pláži: Objavili tvora, ktorý vyzeral ako mimozemšťan! Vedci varujú, nedotýkajte sa
Mike Suffredini, prezident a generálny riaditeľ Axiom Space, k tomu uviedol: „Pokračujeme v dedičstve NASA navrhovaním pokročilého skafandra, ktorý astronautom umožní bezpečne a efektívne operovať na Mesiaci. Skafander Artemis III od Axiom Space bude pripravený čeliť zložitým výzvam na lunárnom južnom póle a pomôže rozvíjať naše poznanie o Mesiaci s cieľom umožniť na jeho povrchu dlhodobú prítomnosť.“