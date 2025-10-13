Máte červené dlane alebo biele nechty? Telo možno kričí o pomoc! Prvý príznak TEJTO vážnej choroby

TORONTO - Milióny ľudí trpia chorobou pečene bez toho, aby o tom vôbec tušili. Odborníci varujú, že až 96 percent dospelých s nealkoholickou stukovatenou pečeňou (NAFLD) nevie o svojom stave – a keď sa ochorenie odhalí, býva už často v pokročilom štádiu.
Pečeň je tichý orgán – choroba sa často rozvíja nenápadne a bez varovných príznakov. Kanadská internistka dr. Siobhan Deshauerová z Toronta však upozorňuje, že telo dokáže signalizovať poškodenie pečene aj veľmi nečakaným spôsobom. Napríklad cez zmeny na nechtoch, dlaniach či pokožke. Nealkoholická stukovatená pečeň je dnes jedným z najčastejších ochorení pečene. Nevzniká v dôsledku pitia alkoholu, ale kvôli metabolickým poruchám, obezite, cukrovke 2. typu, vysokému cholesterolu či tlaku. Pečeň sa zanáša tukom a postupne prestáva správne fungovať.
Varovné signály môžu byť nenápadné
Deshauerová upozorňuje, že hoci si väčšina ľudí spája problémy s pečeňou so žltkastou pokožkou (žltačkou), varovné signály môžu byť omnoho nenápadnejšie. Jedným z prvých symptómov sú Muehrckeho línie – biele horizontálne pruhy na nechtoch, ktoré pri stlačení dočasne zmiznú. Tento jav súvisí s nízkou hladinou albumínu, bielkoviny produkovanej pečeňou. Jej nedostatok spôsobuje opuchy, únavu, pomalé hojenie či hromadenie liekov v tele.
Ďalším signálom sú tzv. Terryho nechty – keď nechty stratia svoj prirodzený ružový odtieň a zblednú. Ak má človek namiesto klasickej „polmesiacovej“ časti celé nechty takmer biele, môže to byť znak zlyhávania pečene. Podľa britského denníku Daily Mail je ďalším varovným príznakom aj tzv. klubovitosť nechtov – ak nechty pri priložení k sebe netvoria malý medzierkový „diamant“, ale sa vydúvajú smerom von, môže to naznačovať chronické ochorenia pečene, srdca alebo pľúc.
Červené dlane a biele nechty
Ďalším zreteľným znakom pokročilého ochorenia pečene je nafúknuté brucho – niekedy si ho ľudia mýlia s tehotenstvom. Ide o ascites, teda nahromadenie tekutiny v brušnej dutine v dôsledku tzv. portálnej hypertenzie, ktorú spôsobuje zjazvenie pečene (cirhóza). Ešte znepokojujúcejším prejavom je caput medusae – spleť vystúpených, hadovitých žíl okolo pupka, pripomínajúca mytologickú Medúzu. Ide o znak vážneho poškodenia pečene a zmeny prietoku krvi.
U niektorých pacientov sa objavujú aj červené dlane (palmar erythema), ktoré vznikajú v dôsledku zvýšenej hladiny estrogénu, keď pečeň nedokáže tento hormón odbúravať. Rovnaký mechanizmus stojí aj za výskytom malých červených bodiek s rozvetvenými cievkami – tzv. pavúčích névov (spider nevi). Ochorenie pečene sa môže prejaviť aj úbytkom svalovej hmoty – najmä na rukách a spánkoch, kde sa objavuje nápadné prepadnutie alebo vystúpené kosti.
Zmätenosť či zmeny osobnosti
Ďalším príznakom je Dupuytrenova kontraktúra – stiahnutie šliach v dlani, ktoré spôsobuje ohýbanie prstov smerom dovnútra. Lekárka odporúča tzv. „tabletop test“ – ak nedokážete položiť dlaň celou plochou na stôl, môže ísť o problém spojený s pečeňou. Pri pokročilom poškodení pečene sa v krvi hromadí amoniak, čo vedie k neurologickým zmenám. Pacienti môžu mať trasenie rúk („flapping tremor“), zmätenosť či zmeny osobnosti.
Deshauerová spomína aj špecifický druh zápachu z úst – fetor hepaticus. „Je to sladkastý, zatuchnutý pach, ktorý pochádza z toxínov, ktoré sa v tele hromadia,“ opisuje. Tento príznak sa objavuje v pokročilých štádiách ochorenia. Na záver lekárka pripomína dva najznámejšie signály – žltačku a tvorbu modrín. Žltačka vzniká, keď sa v tele hromadí bilirubín, ktorý zafarbí kožu a oči dožlta. Modriny zas súvisia s tým, že poškodená pečeň nevyrába dostatok krvných doštičiek a zrážacích faktorov, čo spôsobuje zníženú zrážanlivosť krvi.
Pečeň je jedným z najdôležitejších orgánov v tele – no zároveň aj jedným z najtichších. Choroba často napreduje bez bolesti či nápadných symptómov. Dr. Deshauerová preto odporúča neignorovať drobné zmeny na nechtoch, koži či rukách – môžu byť prvým varovným signálom, že niečo nie je v poriadku.