Narodil sa malý obor! Američanka priviedla na svet bábätko s neuveriteľnou váhou: Lekári neverili vlastným očiam

USA - Američanka Shelby Martinová sa stala internetovou senzáciou po tom, čo porodila syna Cassiana s hmotnosťou neuveriteľných 5,8 kilogramu. Nemocnica, potvrdila, že ide o najväčšie bábätko za posledné tri roky. Video z pôrodu a prvých okamihov po ňom získalo na TikToku desiatky miliónov videní a vyvolalo lavínu reakcií.
Internetom sa šíri príspevok o bábätku, ktoré malo pôrodnú hmotnosť 5,8 kg. Jeho matka Shelby Martinová zverejnila na sociálnych sieťach fotografie z pôrodnice, na ktorých najskôr pózovala s obrovským bruškom a potom už s novorodencom v náručí. „Keď ľudia hovoria o veľkom bábätku, ako keby som nevedela, o čom hovoria. Verte mi, že ja viem,“ napísala s humorom k TikTok príspevku.
Najväčšie dieťa, ktoré sa v nemocnici narodilo za posledné roky
Ako informuje na svojom webe magazín The Sun, hmotnosť novorodenca prekvapila a personál. Podľa ich slov ide o najväčšie dieťa, ktoré sa v nemocnici narodilo za posledné tri roky. Správa o pôrode sa rýchlo rozšírila a dostala sa až do televízneho vysielania stanice WSMV. Cassian sa navyše narodil presne v deň maminých narodenín. Shelby ho preto nazvala svojím „najväčším darom“. Video mamičky sa okamžite stalo virálnym a pozrelo si ho viac ako 35 miliónov ľudí.
Do komentárov pribudlo vyše 50-tisíc reakcií, plných údivu, humoru aj otázok. „Zvyčajne nie som fanúšička darčekov za pôrod, ale dievča, ty si zaslúžiš úplne všetko,“ napísala jedna komentujúca. Ďalší vtipkoval: „Viezol vás potom domov?“ Iní sa zaujímali o to, ako pôrod vôbec prebehol: „Prosím, povedz, že to bol cisársky rez.“ Aj keď bol pôrod nepochybne náročný, Shelby si uchováva iba príjemné spomienky a svojho „malého veľkého“ Cassiana vníma ako najväčšie požehnanie.