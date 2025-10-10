Hľadanie lásky posunuté do extrému: Žena si prenajala billboardy, aby našla toho pravého! Zo svojich podmienok neupustí

KALIFORNIA - Niektorí investujú do biznisu, ona do lásky. Lisa Catalanová z Kalifornie sa rozhodla nájsť životného partnera vo veľkom štýle – prenajala si 12 billboardov pozdĺž diaľnice a dokonca aj reklamu na taxíkoch, aby všetci videli, že hľadá muža svojich snov. Jej odvážny plán rozprúdil diskusie a rozosmial internet.
Lisa Catalanová (42) z kalifornského San Matea sa rozhodla, že s hľadaním životného partnera to vezme poriadne z ostra – prenajala si dvanásť digitálnych billboardov pozdĺž známej diaľnice Highway 101. Na nich propaguje svoju vlastnú webstránku MarryLisa.com, kde sa môžu prihlásiť muži, ktorí sú pripravení na záväzok.
„Dávam sa von, na oči všetkým,“ povedala Lisa pre New York Post so smiechom. „Ľudia by boli v šoku, keby vedeli, koľko ma to celé stojí.“ Presnú sumu síce neprezradila, no tvrdí, že ide o seriózny, samofinancovaný projekt. „Nie je to vtip ani marketingový trik. Jednoducho chcem nájsť svojho manžela,“ dodala.
Zaplatila si aj reklamy na strechách taxíkov
Billboardy, ktoré sa tiahnu na úseku 45 míľ medzi Santa Clarou a San Franciscom, majú prepojiť potenciálnych záujemcov priamo s jej webstránkou. Okrem toho si zaplatila aj reklamy na strechách taxíkov, aby oslovila čo najviac ľudí.
Kým niektorí jej gesto označili za „šialené“ či „bláznivé“, Lisa si z kritiky ťažkú hlavu nerobí. Po viacerých neúspešných vzťahoch a katastrofálnych skúsenostiach s online zoznamkami verí, že toto je jej posledná šanca, ako stretnúť toho pravého. „Chcem sa zamilovať. Chcem sa vydať a založiť rodinu,“ povedala odhodlane.
Lisa tvrdí, že nie je príliš náročná
Nie je pritom jediná, kto investuje peniaze do lásky. Právnička Eve Tilley-Coulsonová z Los Angeles napríklad ponúkla 5 000 dolárov (4289,85 eur) tomu, kto jej pomôže nájsť partnera. Podobne aj Mohamed Ibrahim z New Jersey si zaplatil billboard na samotnom Times Square, aby našiel svoju spriaznenú dušu.
Lisa však tvrdí, že nie je príliš náročná – hľadá muža vo veku 35 až 45 rokov, ktorý má podobné náboženské a politické hodnoty a žije zdravým životným štýlom. Na svojej stránke zároveň uvádza aj niekoľko podmienok: „Musí byť za monogamný vzťah, bez záznamu v registri trestov a s pokojnou povahou.“ „On tam niekde musí byť,“ hovorí Lisa s nádejou. A hoci ju hľadanie pravej lásky stojí nemalé peniaze, tvrdí, že jej to stojí za to.