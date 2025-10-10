Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Hľadanie lásky posunuté do extrému: Žena si prenajala billboardy, aby našla toho pravého! Zo svojich podmienok neupustí

Zaplatila billboardy, aby našla muža snov.
Zaplatila billboardy, aby našla muža snov. (Zdroj: TikTok/marrylisaofficial)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

KALIFORNIA - Niektorí investujú do biznisu, ona do lásky. Lisa Catalanová z Kalifornie sa rozhodla nájsť životného partnera vo veľkom štýle – prenajala si 12 billboardov pozdĺž diaľnice a dokonca aj reklamu na taxíkoch, aby všetci videli, že hľadá muža svojich snov. Jej odvážny plán rozprúdil diskusie a rozosmial internet.

Lisa Catalanová (42) z kalifornského San Matea sa rozhodla, že s hľadaním životného partnera to vezme poriadne z ostra – prenajala si dvanásť digitálnych billboardov pozdĺž známej diaľnice Highway 101. Na nich propaguje svoju vlastnú webstránku MarryLisa.com, kde sa môžu prihlásiť muži, ktorí sú pripravení na záväzok.

@marrylisaofficial I’m trying to find a husband, and I’m doing it by renting billboard space on highway 101 in the #sanfrancisco Bay Area! 😱 #moderndating #lookingforlove #highway101 #siliconvalley ♬ original sound - Lisa

„Dávam sa von, na oči všetkým,“ povedala Lisa pre New York Post so smiechom. „Ľudia by boli v šoku, keby vedeli, koľko ma to celé stojí.“ Presnú sumu síce neprezradila, no tvrdí, že ide o seriózny, samofinancovaný projekt. „Nie je to vtip ani marketingový trik. Jednoducho chcem nájsť svojho manžela,“ dodala.

Ľudia sa smejú, ona plače od šťastia: Žena sa ZASNÚBILA so svojim AI priateľom po piatich mesiacoch randenia! Prečítajte si tiež

Ľudia sa smejú, ona plače od šťastia: Žena sa ZASNÚBILA so svojim AI priateľom po piatich mesiacoch randenia!

Zaplatila si aj reklamy na strechách taxíkov

Billboardy, ktoré sa tiahnu na úseku 45 míľ medzi Santa Clarou a San Franciscom, majú prepojiť potenciálnych záujemcov priamo s jej webstránkou. Okrem toho si zaplatila aj reklamy na strechách taxíkov, aby oslovila čo najviac ľudí.

@marrylisaofficial No makeup morning coffee talk! I’m SO ready for the #dating portion of this to all begin and that will be starting soon! #MarryLisa #lookingforlove #sanfranciscobayarea #siliconvalley ♬ original sound - Lisa

Kým niektorí jej gesto označili za „šialené“ či „bláznivé“, Lisa si z kritiky ťažkú hlavu nerobí. Po viacerých neúspešných vzťahoch a katastrofálnych skúsenostiach s online zoznamkami verí, že toto je jej posledná šanca, ako stretnúť toho pravého. „Chcem sa zamilovať. Chcem sa vydať a založiť rodinu,“ povedala odhodlane.

Lisa tvrdí, že nie je príliš náročná

Nie je pritom jediná, kto investuje peniaze do lásky. Právnička Eve Tilley-Coulsonová z Los Angeles napríklad ponúkla 5 000 dolárov (4289,85 eur)  tomu, kto jej pomôže nájsť partnera. Podobne aj Mohamed Ibrahim z New Jersey si zaplatil billboard na samotnom Times Square, aby našiel svoju spriaznenú dušu.

Lásku už potrebovať nebudete: Stačí pricestovať do Japonska a priateľa si môžete prenajať! Koľko si účtujú za hodinu? Prečítajte si tiež

Lásku už potrebovať nebudete: Stačí pricestovať do Japonska a priateľa si môžete prenajať! Koľko si účtujú za hodinu?

Lisa však tvrdí, že nie je príliš náročná – hľadá muža vo veku 35 až 45 rokov, ktorý má podobné náboženské a politické hodnoty a žije zdravým životným štýlom. Na svojej stránke zároveň uvádza aj niekoľko podmienok: „Musí byť za monogamný vzťah, bez záznamu v registri trestov a s pokojnou povahou.“ „On tam niekde musí byť,“ hovorí Lisa s nádejou. A hoci ju hľadanie pravej lásky stojí nemalé peniaze, tvrdí, že jej to stojí za to.

Viac o téme: SvadbaBillboardReklamaMužLisa Catalan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Muža pohryzol had do
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Zaujímavosti
Nový objav prepisuje to,
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Zaujímavosti
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti
Žena priznala bizarný následok
Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!
Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!
Prominenti
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Prominenti
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Nepoučiteľní turisti v Tatrách
Nepoučiteľní turisti v Tatrách prikrmovali líšku: Zasiahnuť museli správcovia národného parku!
Domáce
Milan Majerský
KDH kritizuje vládu: Schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu
Domáce
Jozef Ráž ml.
Ráž pod paľbou kritiky: Priznal odmenu 42-tisíc eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb
Domáce
ŠOKUJÚCA akcia pri Kolárove: Zadržali muža s drogami, vodič narazil do policajného auta!
ŠOKUJÚCA akcia pri Kolárove: Zadržali muža s drogami, vodič narazil do policajného auta!
Komárno

Zahraničné

Syn Putinovho hovorcu mal
Syn Putinovho hovorcu mal oficiálne bojovať na Ukrajine: VŠETKO JE INAK! Užíval si na Maldivách
Zahraničné
Taliban obvinil Pakistan z
Taliban obvinil Pakistan z útokov v pohraničnej oblasti
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová po obvineniach zo špionáže nesuspenduje maďarského komisára
Zahraničné
Steve Witkoff
Izraelské sily dokončili prvú fázu stiahnutia z Pásma Gazy, Witkoff
Zahraničné

Prominenti

Miška z MasterChefa je
Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!
Domáci prominenti
Boris Kollár, Laura Vizváryová
Boris Kollár zverejnil fotku z dovolenky, reakcie trafili do čierneho: Keby si menej prcal...
Domáci prominenti
Gene Simmons
Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
FOTO Alexandra Orviská sa dobre
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaplatila billboardy, aby našla
Hľadanie lásky posunuté do extrému: Žena si prenajala billboardy, aby našla toho pravého! Zo svojich podmienok neupustí
Zaujímavosti
Žena priznala bizarný následok
Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov
Zaujímavosti
Najväčším neobývaným ostrovom sveta
Najväčším neobývaným ostrovom sveta je Devon: Podmienkami pripomína Mars
dromedar.sk
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!

Šport

Slovensko už pozná odpoveď: Je rozhodnuté, či Hancko bude hrať v Severnom Írsku
Slovensko už pozná odpoveď: Je rozhodnuté, či Hancko bude hrať v Severnom Írsku
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
WTA
Chladoňová prehovorila o svojom cyklistickom idole: Podľa mňa je vzor pre každého cyklistu
Chladoňová prehovorila o svojom cyklistickom idole: Podľa mňa je vzor pre každého cyklistu
Cyklistika
To je všetko, dovidenia, priatelia: Česká tenisová ex-jednotka pokračuje v trápení
To je všetko, dovidenia, priatelia: Česká tenisová ex-jednotka pokračuje v trápení
WTA

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov

Technológie

Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Bezpečnosť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Android

Bývanie

Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Syn Putinovho hovorcu mal
Zahraničné
Syn Putinovho hovorcu mal oficiálne bojovať na Ukrajine: VŠETKO JE INAK! Užíval si na Maldivách
Nepoučiteľní turisti v Tatrách
Domáce
Nepoučiteľní turisti v Tatrách prikrmovali líšku: Zasiahnuť museli správcovia národného parku!
Ďalšia facka pre Slovensko:
Domáce
Ďalšia facka pre Slovensko: Priemysel zažil historický pád! Najhoršie výsledky za posledné mesiace
Kamil Šaško
Domáce
Slovensko buduje nový systém starostlivosti o duševné zdravie: Vznikajú centrá, linka pomoci aj nové oddelenia

Ďalšie zo Zoznamu