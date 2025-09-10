Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

BRISTOL - Nečakaný a desivý zážitok zažil obyvateľ domu v Bristole, ktorý počas bežnej návštevy toalety našiel v mise obrovského pytóna. Zaskočený majiteľ okamžite privolal odborníka na plazy, no had sa medzitým stihol stiahnuť späť do odpadového potrubia.

Na miesto bol privolaný Chris Newman, riaditeľ Národného centra pre starostlivosť o plazy. Podľa jeho slov išlo o Piebald Royal Python – druh škrtiča, ktorý dorastá až do dĺžky 1,5 metra. Hoci tieto hady nepredstavujú pre ľudí hrozbu a živia sa prevažne hlodavcami, ich prítomnosť v domácnosti môže vyvolať paniku.

Desivé prekvapenie pri návšteve
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Jam Press/Chris Newman)

Plaz, ktorý môže stáť viac než 250 libier, sa považuje za ušlého domáceho miláčika. „Majiteľ je zúfalý, had sa stiahol späť do toalety a zatiaľ sa ho nepodarilo odchytiť. Stále je teda na úteku,“ uviedol Newman.

Poburujúce VIDEO zo safari: Španielsky turista nalieval slonovi pivo, ešte sa tým pochválil na sociálnej sieti! Prečítajte si tiež

Poburujúce VIDEO zo safari: Španielsky turista nalieval slonovi pivo, ešte sa tým pochválil na sociálnej sieti!

Panika medzi obyvateľmi

Incident vyvolal rozruch aj medzi miestnymi. „Radšej by som použila ruku a potom to vyhodila, než riskovať, že v toalete bude had,“ priznala sa jedna zo žien v diskusii na sociálnych sieťach. Ďalší komentovali, že sa im týmto prípadom „aktivovala nová iracionálna fóbia“. Kým odborníci upozorňujú, že pytón nie je nebezpečný pre ľudí, verejnosť zostáva v strehu. Kde sa plaz nachádza, zatiaľ nie je známe.

Viac o téme: HadToaletaPytónBristol
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nová štúdia prišla s
Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?
Zaujímavosti
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!
Zaujímavosti
Nočné zvonenie desilo celý
Nočné zvonenie desilo celý dom: Pravda šokovala aj políciu, vinník bol slizký a pomalý!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Prominenti
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Správy
Prezident HaZZ Mifkovič: Vozidlo vykonalo doteraz v rámci testovania 290 výjazdov
Prezident HaZZ Mifkovič: Vozidlo vykonalo doteraz v rámci testovania 290 výjazdov
Správy

Domáce správy

Televízia Markíza
Rada pre mediálne služby opäť udelila sankcie: Týkajú sa aj televízií Markíza a Joj
Domáce
Poslanci začali rokovanie návrhom
Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti: Rokovali aj o TOMTO
Domáce
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB)
Asociácia nemocníc Slovenska požaduje zvýšenie rozpočtu o 540 miliónov eur pre zdravotníctvo
Domáce
Nové obchvaty Pezinka a Modry sú schválené vládou: Odľahčia dopravu a znížia hluk v regióne
Nové obchvaty Pezinka a Modry sú schválené vládou: Odľahčia dopravu a znížia hluk v regióne
Bratislava

Zahraničné

Irán musí čo najskôr
Irán musí čo najskôr umožniť prístup jadrovým inšpektorom OSN
Zahraničné
Trump sa k otázke
Nečakaná reakcia Trumpa: Pýtali sa ho na ruské drony v Poľsku! Jeho odpoveď? Útek
Zahraničné
Piaty blackout na Kube:
Piaty blackout na Kube: Krajinu postihol ďalší celoštátny výpadok elektrického prúdu
Zahraničné
Kamala Harrisová
Harrisová pripravuje biografiu: Bidenovu opätovnú kandidatúru označila za nezodpovednú
Zahraničné

Prominenti

Braňo Deák a Juraj
Veľké plány Braňa Deáka s MILIÓNOM eur: Zaplatí dane, dá si spraviť zuby a... NASTRELIŤ VLASY!
Domáci prominenti
Slováček a Patrasová 5
Slováček a Patrasová 5 mesiacov po smrti Aničky (†29): STRACH o syna... Akútna operácia!
Domáci prominenti
D4vd
V aute slávneho speváka našli ROZŠTVRTENÉ TELO: Polícia odhalila DETAILY!
Zahraniční prominenti
Patrik Vyskočil vyskúšal ísť
Patrik Vyskočil vyskúšal ísť DONAHA a už nemá zábrany: Láka ho pikantná kariéra? Šokujúce priznanie
Domáci prominenti

Zaujímavosti

POZOR, ak cítite neustálu
POZOR, ak cítite neustálu únavu, nedopĺňajte hneď TENTO vitamín: Túto chybu robí veľa ľudí!
vysetrenie.sk
FOTO Desivé prekvapenie pri návšteve
Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva
Zaujímavosti
Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič
Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič sa snažil na svojom mini aute paralelne zaparkovať, VIDEO baví internet!
Zaujímavosti
FOTO Učiteľka trpela migrénami a
Učiteľka trpela migrénami a poruchami zraku: Šokujúca diagnóza! Lekári našli nádor, ktorý v nej rástol 20 rokov
Zaujímavosti

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny! (príklady)
Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny! (príklady)
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!
Padajúce drony zatriasli aj zlotým: Trhy reagovali okamžite, poľská mena výrazne stráca!
Padajúce drony zatriasli aj zlotým: Trhy reagovali okamžite, poľská mena výrazne stráca!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!

Šport

FC Nádszeg – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 2. kola Slovnaft Cupu
FC Nádszeg – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 2. kola Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
Lepšia bola iba Věra Čáslavská: Zomrela veľká československá legenda (†78)
Lepšia bola iba Věra Čáslavská: Zomrela veľká československá legenda (†78)
Gymnastika
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
WTA
Ocitne sa Slovensko medzi vyvolenými? NHL odhalila, ako bude vyberať tímy na Svetový pohár
Ocitne sa Slovensko medzi vyvolenými? NHL odhalila, ako bude vyberať tímy na Svetový pohár
Reprezentácia

Auto-moto

VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
Motivácia a produktivita
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Aktuality
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Aktuality

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Rady a tipy
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy

Technológie

S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Veda a výskum
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Armádne technológie
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Armádne technológie
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
Bezpečnosť

Bývanie

Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?

Pre kutilov

Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najčastejšie sexuálne mýty vo vzťahoch: Čomu ešte stále veríme a pritom to vôbec nie je pravda
Partnerské vzťahy
Najčastejšie sexuálne mýty vo vzťahoch: Čomu ešte stále veríme a pritom to vôbec nie je pravda
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump sa k otázke
Zahraničné
Nečakaná reakcia Trumpa: Pýtali sa ho na ruské drony v Poľsku! Jeho odpoveď? Útek
Zdravotnícky analytik Smatana: Tri
Domáce
Zdravotnícky analytik Smatana: Tri scenáre, ako môžu skončiť peniaze z konsolidácie! Vyjadril obavy
Gangsterský boss v Nitre:
Domáce
Gangsterský boss v Nitre: Vplyvného člena Hells Angels zadržali priamo pri obede
Šéf klubu 500 posiela
Domáce
Šéf klubu 500 posiela odkaz vláde! Konsolidácia nemôže byť iba na úkor podnikateľov a občanov

Ďalšie zo Zoznamu