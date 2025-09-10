Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva

BRISTOL - Nečakaný a desivý zážitok zažil obyvateľ domu v Bristole, ktorý počas bežnej návštevy toalety našiel v mise obrovského pytóna. Zaskočený majiteľ okamžite privolal odborníka na plazy, no had sa medzitým stihol stiahnuť späť do odpadového potrubia.
Na miesto bol privolaný Chris Newman, riaditeľ Národného centra pre starostlivosť o plazy. Podľa jeho slov išlo o Piebald Royal Python – druh škrtiča, ktorý dorastá až do dĺžky 1,5 metra. Hoci tieto hady nepredstavujú pre ľudí hrozbu a živia sa prevažne hlodavcami, ich prítomnosť v domácnosti môže vyvolať paniku.
Plaz, ktorý môže stáť viac než 250 libier, sa považuje za ušlého domáceho miláčika. „Majiteľ je zúfalý, had sa stiahol späť do toalety a zatiaľ sa ho nepodarilo odchytiť. Stále je teda na úteku,“ uviedol Newman.
Panika medzi obyvateľmi
Incident vyvolal rozruch aj medzi miestnymi. „Radšej by som použila ruku a potom to vyhodila, než riskovať, že v toalete bude had,“ priznala sa jedna zo žien v diskusii na sociálnych sieťach. Ďalší komentovali, že sa im týmto prípadom „aktivovala nová iracionálna fóbia“. Kým odborníci upozorňujú, že pytón nie je nebezpečný pre ľudí, verejnosť zostáva v strehu. Kde sa plaz nachádza, zatiaľ nie je známe.