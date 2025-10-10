Neuveriteľné, čo si obliekla na let: VIDEO Modelka pobúrila pasažierov aj celý internet! Myslíte, že to prehnala?

FLORIDA – Sociálne siete zaplavilo video mladej modelky, ktorá si zrejme pomýlila letisko s módnou prehliadkou. Namiesto pohodlného oblečenia si na let obliekla extrémne odhalený outfit, ktorý vyvolal vlnu prekvapenia aj kritiky.
V krátkom klipe, ktorý má už viac ako 131 miliónov vzhliadnutí, sa fitness modelka Anabel pochválila svojou postavou. Na sebe mala nízke džínsy a takmer neexistujúci top, ktorý jej úplne odhalil chrbát. Z prednej strany to podľa divákov pôsobilo, akoby vôbec nemala oblečené nič. Keď prechádzala uličkou lietadla, ostatní pasažieri sa za ňou neveriacky otáčali, informuje na svojom webe magazín The Sun. Jeden z mužov, ktorý ju zbadal, sa po chvíli zmätene pozrel ešte raz, akoby nemohol uveriť vlastným očiam.
Anabel, ktorá má na Instagrame viac ako 1,7 milióna sledovateľov, pridala k videu popis: „Uhádnete, kam letím?“ No namiesto obdivu prišla lavína kritiky. Pod príspevkom sa objavilo viac ako 600-tisíc komentárov, väčšina z nich odsudzovala jej výstrelok. „Toto sa stane, keď ťa rodičia nemilujú dosť,“ napísal jeden používateľ. Ďalší dodal: „Som prekvapený, že ju vôbec pustili na palubu.“
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Anabel stavila na šokujúci efekt
Niektorí si neodpustili sarkazmus: „Tipujem, že letela na Ostrov pozornosti,“ žartoval jeden komentujúci. Podľa odborníkov letecké spoločnosti síce nemajú univerzálne pravidlá obliekania, môžu však odmietnuť vpustiť na palubu pasažiera, ktorého odev považujú za nevhodný alebo urážlivý. Kým bežní cestujúci volia na lety pohodlné tričká a mikiny, Anabel zrejme stavila na šokujúci efekt. Napriek kritike modelka tvrdí, že sa len „cítila sebavedomo“ a chcela si let užiť. Internet sa však zhoduje – nie každý outfit patrí do lietadla.