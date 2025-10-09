Temná história zachytená v artefakte: Expert odmietol jeho ohodnotenie! Šokujúca minulosť obchodu s otrokmi

LONDÝN - Na populárnej BBC šou Antiques Roadshow sa odohral moment, ktorý zmrazil aj skúseného experta. Návštevníčka priniesla predmet, za ktorým sa skrýva temná a šokujúca minulosť obchodu s otrokmi. Ronnie Archer-Morgan bol taký otrasený, že odmietol určiť jeho cenu a priznal, že predmet ho doslova rozrušil.
Odborník na starožitnosti Ronnie Archer-Morgan bol viditeľne zaskočený, keď mu návštevníčka priniesla disk zo slonoviny, ktorý kúpila pred 36 rokmi za tri libry. Ako na svojom webe informuje britský denník Daily Mail, predmet pochádzal z obchodu s otrokmi, čo Ronnie označil za jednu z najťažších vecí, o ktorých kedy musel hovoriť.
„Chcem úplne jasne povedať, že ja a tím Antiques Roadshow jednoznačne odsudzujeme obchod so slonovinou,“ uviedol. „Ale tento náramok zo slonoviny nie je o obchodovaní so slonovinou, je to o obchodovaní s ľudským životom.“
Kontrast medzi krásnou kaligrafiou a hrôzou
Predmet nesie vyrytý názov lode „Anna“ a rok 1782 a obsahoval meno otrokára, ktorý na tejto lodi prepravoval 535 otrokov. Ronnie poukázal na kontrast medzi krásnou kaligrafiou a hrôzou, ktorú dokument predstavoval.
„Ide o doklad o pretrvávajúcom obchode s ľuďmi, doklad o tom, že táto hrozná činnosť skutočne prebiehala,“ dodal emocionálne. Expert odmietol náramok ohodnotiť, pretože podľa neho nemôže určiť cenu niečomu, čo symbolizuje takúto strašnú minulosť. „Hodnota spočíva v lekciách, ktoré tento predmet môže ľuďom priniesť. V jeho výskume a odhaľovaní pravdy. Ďakujem vám, že ste to priniesli na Roadshow,“ dodal na záver.