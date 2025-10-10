Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?

USA - Nezvyčajná iniciatíva jednej americkej školy vyvolala rozruch. Namiesto tradičných pečení koláčov, či predaja katalógových produktov, totiž ponúka rodičom možnosť prispieť na školu peniazmi. Mnohí z nich, vrátane mamy dvoch detí Gillian, si tento spôsob nevedia vynachváliť.
Mama dvoch detí len ťažko uverila vlastným očiam, keď sa jedno z jej ratolestí vrátilo domov s listom o najnovšej iniciatíve školy. Keďže chcela zostať v anonymite, v tomto článku sa bude volať Gillian. Na Reddite zverejnila podrobnosti listu, kde boli opísané plány školy na takzvanú „ne-zbierku“ („Un Fundraiser“) pre Združenie rodičov a učiteľov. „Toto je dobrovoľná zbierka. Môžete sa jej zúčastniť namiesto alebo popri iných zbierkach, ktoré budeme organizovať počas školského roka.“
Na prvý pohľad to znelo celkom bežne. No to, čo Gillian zarazilo a robilo z toho skutočnú „ne-zbierku“, boli možnosti, ktoré škola rodičom ponúkla. „Keď som to čítala, musela som sa pozrieť dvakrát, lebo som si hovorila, že to hádam naozaj nemôže byť napísané na papieri,“ povedala pre Newsweek. Rodičia mohli napríklad zaplatiť 15 dolárov (12,86 eur) v prípade, ak by „radšej tento rok nič nepiekli a ani nekupovali cupcakes“.
Zvýhodnenie za 64 eur
Tí, ktorí „nechcú predávať produkty svojej rodine a priateľom z katalógov“, mohli prispieť 50 dolármi (42,90 eur). Rodičia, ktorí sa nechcú „zúčastniť na behu, prechádzke, bicyklovaní alebo iných zábavných aktivitách“, mali možnosť za toto zvýhodnenie zaplatiť 75 dolárov (64,29 eur). Alternatívne bolo možné prispieť akoukoľvek sumou pre tých, „ktorí sú šťastní, že tento rok nemusia nič vystrihovať, kupovať, predávať ani ponúkať a to okrem vyplnenia tohto formulára“.
Výchova alebo týranie? Deväťročné dvojčatá platia mame nájom aj účty za plyn! TOTO je trest za nezaplatenie
Gillian sa rozhodla zverejniť fotografiu listu na Reddite. „Myslela som si, že to ostatných zaujme. Najmä tých, ktorí nemajú radi zbierky, čo je väčšina z nás,“ povedala. Pečenie doma môže byť príjemné. Podľa štúdie, ktorú v roku 2018 zadala značka Dr. Oetker, dve tretiny opýtaných uviedli, že im pečenie zlepšuje náladu. Rovnaký prieskum ukázal, že 61 percent z nich sa cíti šťastne, keď sa o svoje výtvory podelia s ostatnými. Napriek tomu môže byť táto činnosť zdrojom stresu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Niektorých rodičov táto zbierka nadchla
Gillian nie je veľkou fanúšičkou pečenia, teda aspoň nie vtedy, ak ide o školské akcie. Preto ju myšlienka „ne-zbierky“ nadchla. „Je to pre mňa veľká úľava, keďže mám viac detí na rôznych školách,“ povedala. „Som nadšená, že už nemusím piecť koláče na dve školské burzy.“ Teraz dúfa, že sa tento krok školy stane obrovským úspechom a zopakuje sa aj budúci rok. Určite preto plánuje prispieť a podporiť túto iniciatívu. „Rada by som prispievala takto každý rok, ak budú takéto zbierky pokračovať.“ Ak sa projekt skutočne ujme, mohli by sa ním inšpirovať aj iné školy. A možno by tak nadobro skončili pečené burzy, sponzorované cyklojazdy či iné formy zbierok.