Radosť z nového bývania sa zmenila na horor: Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! Čo tam objavil?

USA - Radosť z nasťahovania sa do nového domu sa pre jedného muža rýchlo zmenila na nepríjemný zážitok. Za knižnicou v obývačke objavil tajnú miestnosť, ktorá vyvolala množstvo špekulácií na sociálnych sieťach.
Začiatok nového života v novom dome zvyčajne prináša očakávania a nadšenie. Pre istého muža sa však vysnívané bývanie premenilo na pocit, akoby sa ocitol vo vlastnom hororovom filme. Na sociálnej sieti Reddit opísal, že počas vybaľovania kníh do políc si všimol zvláštny detail, na knižnici bol nenápadný háčik. Zo zvedavosti ho potiahol a ostal v šoku. Otvorila sa za ním skrytá miestnosť.
„Ukladal som veci na policu, keď som zbadal páku. Stena sa zrazu otvorila a objavila sa tajná izba,“ napísal. Priestor veľký asi ako šatník mal rôzne tapetové vzory na stenách i podlahe, starú kancelársku stoličku a prázdnu rohovú poličku. Podľa niektorých užívateľov sociálnych sietí mohlo ísť o „útulný čitateľský kútik“. Väčšina však miestnosť označila za strašidelnú, akoby patrila skôr do hororového domu než do útulného bývania.
Miestnosť objavil iba náhodou
Nový majiteľ dodal, že miestnosť je úplne skrytá a objavil ju iba náhodou. „Vo vnútri to trochu zapácha, nie veľmi, ale je tam zatuchnuto. Dá sa otvoriť aj zvnútra, no nevidíte von a zámok funguje aj z oboch strán. Prišiel som na to, keď som sa tam nechtiac zamkol,“ opísal svoju skúsenosť.
V miestnosti chýba svetlo
Podlaha je prevažne drevená, no jedna časť je zakrytá tapetou. Pri vchode našiel zvyšky lišty, ale elektrické zásuvky ani osvetlenie v miestnosti chýbajú. Objav vyvolal množstvo reakcií. „Buď opatrný, možno tam prebýva duch,“ napísal jeden diskutujúci. Ďalší dodal: „Nie som si istý, či by som v takom dome chcel bývať. V tej izbe sa určite stalo niečo temné.“
Objavili sa aj pragmatickejšie vysvetlenia. Podľa niektorých išlo o pôvodný šatník prerobený na tajnú skrýšu alebo menší „panic room“. „Je možné, že každý, kto tam býval, o nej vedel,“ uviedol jeden z komentujúcich. Našli sa však aj odľahčené reakcie. „Môžeš tam chodiť, keď budeš chcieť byť sám,“ navrhol ďalší používateľ. Iný zažartoval: „To je Charlieho miesto! Možno ťa pozve hrať nočné hry.“