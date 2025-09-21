Nedeľa21. september 2025, meniny má Matúš, zajtra Móric

Radosť z nového bývania sa zmenila na horor: Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! Čo tam objavil?

Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou!
Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

USA - Radosť z nasťahovania sa do nového domu sa pre jedného muža rýchlo zmenila na nepríjemný zážitok. Za knižnicou v obývačke objavil tajnú miestnosť, ktorá vyvolala množstvo špekulácií na sociálnych sieťach.

Začiatok nového života v novom dome zvyčajne prináša očakávania a nadšenie. Pre istého muža sa však vysnívané bývanie premenilo na pocit, akoby sa ocitol vo vlastnom hororovom filme. Na sociálnej sieti Reddit opísal, že počas vybaľovania kníh do políc si všimol zvláštny detail, na knižnici bol nenápadný háčik. Zo zvedavosti ho potiahol a ostal v šoku. Otvorila sa za ním skrytá miestnosť.

Just moved in and found this
byu/Otherwise_Act1694 inhiddenrooms

„Ukladal som veci na policu, keď som zbadal páku. Stena sa zrazu otvorila a objavila sa tajná izba,“ napísal. Priestor veľký asi ako šatník mal rôzne tapetové vzory na stenách i podlahe, starú kancelársku stoličku a prázdnu rohovú poličku. Podľa niektorých užívateľov sociálnych sietí mohlo ísť o „útulný čitateľský kútik“. Väčšina však miestnosť označila za strašidelnú, akoby patrila skôr do hororového domu než do útulného bývania.

Miestnosť objavil iba náhodou

Nový majiteľ dodal, že miestnosť je úplne skrytá a objavil ju iba náhodou. „Vo vnútri to trochu zapácha, nie veľmi, ale je tam zatuchnuto. Dá sa otvoriť aj zvnútra, no nevidíte von a zámok funguje aj z oboch strán. Prišiel som na to, keď som sa tam nechtiac zamkol,“ opísal svoju skúsenosť.

Pod starým kobercom ju čakal ŠOK! Majiteľka domu našla strašidelný odkaz minulosti: TU zomrel bývalý majiteľ? Prečítajte si tiež

Pod starým kobercom ju čakal ŠOK! Majiteľka domu našla strašidelný odkaz minulosti: TU zomrel bývalý majiteľ?

V miestnosti chýba svetlo

Podlaha je prevažne drevená, no jedna časť je zakrytá tapetou. Pri vchode našiel zvyšky lišty, ale elektrické zásuvky ani osvetlenie v miestnosti chýbajú. Objav vyvolal množstvo reakcií. „Buď opatrný, možno tam prebýva duch,“ napísal jeden diskutujúci. Ďalší dodal: „Nie som si istý, či by som v takom dome chcel bývať. V tej izbe sa určite stalo niečo temné.“

Strecha nad hlavou sa zmenila na nočnú moru: FOTO Rodina skončila v nemocnici! Chcel ich zabiť vlastný dom Prečítajte si tiež

Strecha nad hlavou sa zmenila na nočnú moru: FOTO Rodina skončila v nemocnici! Chcel ich zabiť vlastný dom

Objavili sa aj pragmatickejšie vysvetlenia. Podľa niektorých išlo o pôvodný šatník prerobený na tajnú skrýšu alebo menší „panic room“. „Je možné, že každý, kto tam býval, o nej vedel,“ uviedol jeden z komentujúcich. Našli sa však aj odľahčené reakcie. „Môžeš tam chodiť, keď budeš chcieť byť sám,“ navrhol ďalší používateľ. Iný zažartoval: „To je Charlieho miesto! Možno ťa pozve hrať nočné hry.“

Viac o téme: HororTajná miestnosťDom
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Muž, priateľka a jej
Zvrátený milostný trojuholník: Muž, priateľka a jej matka zdieľajú nezvyčajný vzťah! Obe čakajú jeho deti?
Zaujímavosti
Krava prekvapila turistov na
Turisti zažili šok na bobovej dráhe: VIDEO Do cesty sa im postavila NEČAKANÁ živá prekážka!
Zaujímavosti
Patríte k pomalším vodičom?
Patríte k pomalším vodičom? Neuveriteľné, ale pravdivé: Pomalá jazda vám môže spôsobiť viac problémov, než si myslíte!
Zaujímavosti
FOTO Žena skončila s bolesťou
Žena skončila s bolesťou brucha v nemocnici: Lekári neverili vlastným očiam, keď uvideli CT! TOTO mala v sebe 30 rokov?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Správy
Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotí triumf nad ŠKP Bratislava
Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotí triumf nad ŠKP Bratislava
Hádzaná
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka po domácej prehre 24:34 s MŠK Považská Bystrica
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka po domácej prehre 24:34 s MŠK Považská Bystrica
Hádzaná

Domáce správy

Šéf volebnej komisie Burda:
Šéf volebnej komisie Burda: Hlas naštartoval novú éru politickej kultúry! Úvahy o vyššej pokute boli manipulatívne
Domáce
Ministerstvo vnútra pokračuje v
Ministerstvo vnútra pokračuje v rozširovaní využiteľnosti elektronických dokladov v mobile
Domáce
Covid opäť útočí! Nový
Covid opäť útočí! Nový variant je nákazlivejší a môže sa vyhnúť protilátkam
Domáce
Elektronické doklady v mobile využilo už 780-tisíc Slovákov: Ministerstvo hlási rekordný záujem
Elektronické doklady v mobile využilo už 780-tisíc Slovákov: Ministerstvo hlási rekordný záujem
Bratislava

Zahraničné

Obrovské nešťastie v USA:
Obrovské nešťastie v USA: Počas výcviku zomreli dvaja poľskí vojaci! V mysliach sme s vami, odkazujú naše ozbrojené sily
Zahraničné
Ekvádorsky ústavný súd blokuje
Ekvádorsky ústavný súd blokuje referendum o prísnejších zákonoch proti drogovým gangom
Zahraničné
Izraelská armáda rozširuje ofenzívu
Izraelská armáda rozširuje ofenzívu v Gaze: Ničí výškové budovy a ohrozuje rukojemníkov, počet obetí stúpol na 60
Zahraničné
Ozbrojené konflikty v Sýrii:
Ozbrojené konflikty v Sýrii: Armáda útočí na kurdské Sýrske demokratické sily podporované USA, hlásia civilné obete
Zahraničné

Prominenti

Morrissey
Známy spevák ZRUŠIL koncerty: Pre vyhrážky SMRŤOU!
Zahraniční prominenti
STRATENÁ Miss Slovensko po
STRATENÁ Miss Slovensko po 15 rokoch: FOTO Ako dnes vyzerá? Je ešte krajšia!
Domáci prominenti
Robo Grigorov
Pikošky zo života speváka Roba Grigorova, ktoré si (ne)vedel! ZaKVÍZuj si s nami…
Domáci prominenti
Daniela Kolářová
Trápenie slávnej Češky: Manžel ochrnul, prosila lekára aby… Nakoniec zomrel doma!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Radosť z nového bývania
Radosť z nového bývania sa zmenila na horor: Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! Čo tam objavil?
Zaujímavosti
FOTO Archeológovia v úžase: Najstaršie
Archeológovia v úžase: Najstaršie múmie na svete odhalili šokujúce tajomstvá! Desivé rituály smrti
Zaujímavosti
FOTO Muž, priateľka a jej
Zvrátený milostný trojuholník: Muž, priateľka a jej matka zdieľajú nezvyčajný vzťah! Obe čakajú jeho deti?
Zaujímavosti
Ako veľmi nezdravý je
Ako veľmi nezdravý je dochucovaný jogurt? Takýto je názor odborníkov
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?

Šport

Divoká gólová prestrelka na Slovane: Dunajská Streda zahodila penaltu a odchádza bez bodov
Divoká gólová prestrelka na Slovane: Dunajská Streda zahodila penaltu a odchádza bez bodov
Niké liga
Tréner Weiss si vzal v televízii slovo: Pred zápasom Slovana si sypal popol na hlavu
Tréner Weiss si vzal v televízii slovo: Pred zápasom Slovana si sypal popol na hlavu
Niké liga
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal
To snáď nie je možné: Na pretekoch Okolo Slovenska sa dejú neskutočné veci
To snáď nie je možné: Na pretekoch Okolo Slovenska sa dejú neskutočné veci
Cyklistika

Auto-moto

AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariera.sk TS
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Rady, tipy a triky
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
Prostredie práce
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Výber receptov
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Rady a tipy

Technológie

Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Technológie
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Windows
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Veda a výskum
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Vesmír

Bývanie

6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!

Pre kutilov

Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

TOP trendy v bývaní na jeseň 2025: Po vintage nábytku z minulosti je veľký dopyt, takto ho viete zakomponovať
Bývanie
TOP trendy v bývaní na jeseň 2025: Po vintage nábytku z minulosti je veľký dopyt, takto ho viete zakomponovať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šéf volebnej komisie Burda:
Domáce
Šéf volebnej komisie Burda: Hlas naštartoval novú éru politickej kultúry! Úvahy o vyššej pokute boli manipulatívne
Obrovské nešťastie v USA:
Zahraničné
Obrovské nešťastie v USA: Počas výcviku zomreli dvaja poľskí vojaci! V mysliach sme s vami, odkazujú naše ozbrojené sily
Covid opäť útočí! Nový
Domáce
Covid opäť útočí! Nový variant je nákazlivejší a môže sa vyhnúť protilátkam
K streľbe došlo v
Zahraničné
Ďalšia streľba v Spojených štátoch: Polícia zasahovala v country klube, hlásia najmenej jednu obeť a niekoľko zranených

Ďalšie zo Zoznamu