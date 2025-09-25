Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov

LONDÝN - Svetoznáma slepá veštkyňa Baba Vanga, ktorá predpovedala smrť princeznej Diany aj pandémiu Covid-19, teraz upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré nás čakajú v roku 2026. Podľa jej proroctiev môžu svet ovládnuť umelá inteligencia a mimozemšťania.
Baba Vanga, bulharská slepá veštkyňa považovaná za jednu z najpresnejších jasnovidiek sveta, je pripisovaná predpoveď mnohých významných udalostí. Jej stúpenci veria, že predpovedala smrť princeznej Diany, útoky z 11. septembra 2001 či pandémiu Covid-19.
Predpovedala aj vlastnú smrť
Veštkyňa, ktorá presne predpovedala aj svoju vlastnú smrť 11. augusta 1996 vo veku 84 rokov, varovala pred vojnou v Európe a začiatkom „pádu ľudstva“. Podľa jej slov: „Na jar začne vojna na Východe, ktorá zničí Západ. Putin sa stane pánom sveta a Európa sa zmení na pustatinu.“ Ako uvádza britský Daily Star, Baba Vanga dokonca tvrdila, že Rusko nielen prežije, ale ovládne svet.
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Pre rok 2026 však varuje ešte pred väčšími hrozbami – tentoraz možno nie od obyvateľov Zeme. Podľa jej predpovedí nás čakajú sériové katastrofy: zemetrasenia, sopečné erupcie a extrémne klimatické zmeny. Až 7–8 % pevniny by mohlo byť postihnuté, čo ohrozí ekosystémy aj základnú infraštruktúru. Najzávažnejšie je, že rok 2026 by podľa Vangy mohol priniesť skutočný začiatok 3. svetovej vojny. Stúpajúce napätie medzi svetovými veľmocami môže viesť k čínskej invázii na Taiwan a priamemu konfliktu medzi Ruskom a USA.
Umelá inteligencia by mohla ovládnuť ľudstvo
Nebezpečenstvo však hrozí aj od technológií. Baba Vanga predpovedá, že umelá inteligencia by mohla ovládnuť ľudstvo – roboty by mohli prevziať naše zamestnania, vzťahy aj životy. A aby toho nebolo málo, slepá veštkyňa predpovedá aj prvý kontakt s mimozemšťanmi, ktorý by mal prísť v novembri 2026. Podľa jej proroctva obrovská vesmírna loď vstúpi do atmosféry Zeme a nadviaže kontakt s ľuďmi.
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Zvláštne, NASA začiatkom roka vydala varovanie o vzácnej kométe smerujúcej k Zemi, ktorá je „nezvyčajne aktívna“. Harvardský astronóm Avi Loeb tvrdí, že objekt by mohol byť inteligentnou vesmírnou loďou, ktorá sa snaží dozvedieť viac o Zemi. „Môže prísť nás zachrániť alebo zničiť. Musíme byť pripravení na obe možnosti a overiť, že všetky medzihviezdne objekty sú naozaj len kamene,“ vysvetlil. Loeb tiež upozornil, že objekt sa pohybuje proti smeru pohybu slnečnej sústavy, čo je nezvyčajné a môže naznačovať inteligentný pôvod.