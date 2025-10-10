Napätie v Afganistane! Centrom Kábulu otriasli dva silné výbuchy

KÁBUL - Centrom afganskej metropoly Kábul vo štvrtok večer miestneho času otriasli dve mohutné explózie. Prvý ohlušujúci výbuch sa ozval okolo 21.50 h miestneho času (19.20 h SELČ) a o niekoľko minút neskôr nasledoval druhý, píše správa agentúry AFP.
„Incident je predmetom vyšetrovania, ale zatiaľ neboli hlásené žiadne obete a všetko je v poriadku,“ povedal hovorca vlády Zabihulláh Mudžáhid na sieti X a dodal, že informácie budú zverejnené neskôr.
Ľudia počuli výbuchy a videli drony
Na sociálnych sieťach niekoľko ľudí uviedlo, že počuli výbuchy a videli drony. Podľa svedectva novinára agentúry AFP v uliciach hlavného mesta početné bezpečnostné sily prehľadávali autá. Mobilné telefónne služby boli v niekoľkých štvrtiach Kábulu nefunkčné.
Ešte predtým v priebehu štvrtka pricestoval do Indie na dvojdňovú návštevu minister zahraničných vecí Afganistanu Amír Chán Muttakí, čo je nový krok v úsilí vlády Talibanu získať medzinárodnú podporu. V súčasnosti jedinou krajinou, ktorá uznáva Islamský emirát Afganistan, je Rusko, pripomína AFP.