Z hendikepu spravil výhodu: To, čo predvádza na TikToku, šokuje milióny ľudí! Jeho VIDEÁ lámu rekordy

Narodil sa bez palcov, no dokáže všetko.
Narodil sa bez palcov, no dokáže všetko. (Zdroj: TikTok/qiaodilucky8)
AMSTERDAM - Dvadsaťšesťročný Qiao Aalbers na TikToku ukazuje, že sa dá naplno žiť aj bez palcov na rukách. Zo svojho handikepu urobil výhodu a ľudia ho obdivujú za jeho zručnosti, humor a nadhľad. Preto mnohí na sociálnych sieťach oceňujú takýto prístup k životu nie jedným, ale dvomi palcami nahor.

Muž, ktorý sa narodil bez palcov, tvrdí, že zvládne akúkoľvek úlohu napriek chýbajúcim prstom a nič by na sebe nemenil. Videá, v ktorých predvádza náročné úkony bez palcov na rukách, sa stali virálnymi. „Som živým príkladom toho, že palce sú voliteľné,“ povedal Qiao Aalbers pre New York Post, ktorý svoj handicap premenil na super schopnosť. V jednom príspevku s viac ako 6,7 milióna videní dokonca vtipkuje, že dokáže všetko okrem stopovania.

@qiaodilucky8 Have a drink buddy 🤞 #nothumbs #fyp #asian #funnytok ♬ original sound - Qiao Di Lucky 8

Dokáže aj veci, ktoré ľudia s desiatimi prstami nezvládnu

Qiao sa narodil v Číne, no vo veku štyroch mesiacov ho adoptovali a vzali do Holandska. Tvrdí však, že sa tam nikdy necítil úplne doma. Chýbajúce palce boli v detstve zdrojom neistoty. Keď ale začal cestovať po Európe, získal väčšie sebavedomie. Dnes dokáže svoju niekdajšiu slabosť obrátiť na silu a žartuje, že prsty sú také pekné, že si „Boh dva nechal pre seba“. Ako začínajúci tvorca obsahu pravidelne ukazuje tisícom sledovateľov na TikToku svoje „osemprstové kúsky“, ktoré robí bez protéz, či iných pomôcok. Je medzi nimi napríklad otáčanie vázy v rukách, otváranie fľaše ukazovákom a prostredníkom alebo pitie iba so štyrmi prstami na jednej ruke. Dokáže však aj veci, ktoré ľudia s desiatimi prstami nezvládnu, ako napríklad vsunúť celú ruku do tuby Pringles ako moderný Houdini.

@qiaodilucky8 grieving with no thumbs 😪 #nothumbs #fyp #asian #dance ♬ original sound - Clipse ✟

V ďalšom príspevku spolu s priateľkou hovorí, že ľudia ho nemusia ľutovať, pretože sa vie vyslobodiť z pút a má 20 percentnú zľavu na manikúru. Diváci jeho prístup oceňujú a chvália ho za šikovnosť. Jeden napísal: „Závidím ti tvoju nadvládu nad Pringles.“ Iný vtipkoval: „Palce hore pre teba!“ Na otázku, ako hrá na gitaru, odpovedal: „Nehrám.“ A ďalší komentátor poznamenal: „Stále môžeš niekomu ukázať prostredník. Nie je to najdôležitejšie?“ Samozrejme, bez palcov to nie je vždy jednoduché. Aalbers na videu ukázal aj to, ako ťažko sa mu rozväzuje stuha na darčekovej krabici.

Zoznamovanie s novými ľuďmi je preňho stresujúce

Priznal tiež, že zoznamovanie s novými ľuďmi je preňho stresujúce, pretože nevie, ako zareagujú na jeho ruky. Napriek údajným obmedzeniam tvrdí, že keby mu niekto daroval desať prstov, radšej by sa vrátil k životu bez palcov, pretože je na to zvyknutý. „Ak by som sa zajtra zobudil s palcami, nenechám si ich,“ vyhlásil influencer. Bolo by to podľa jeho slov také isté, ako keby sa znovu učil chodiť. „Strávil som 26 rokov tým, že som si zvykal na život bez palcov. Nepotrebujem ďalších 26 rokov na to, aby som si zvykol na život s nimi,“ doplnil.

