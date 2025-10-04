Lekár z Harvardu varuje: Tieto tri bežné kuchynské veci vás môžu pomaly zabíjať! OKAMŽITE ich vyhoďte

MASSACHUSETTS - Myslíte si, že najnebezpečnejšia vec v kuchyni je ostrý nôž či zle zapojený sporák? Omyl! Špičkový gastroenterológ z Harvardu odhalil tri nenápadné predmety, ktoré používame každý deň a pritom pomaly ničia naše telo. Ak ich máte doma, možno je čas sa ich okamžite zbaviť.
Dr. Saurabh Sethi, uznávaný gastroenterológ vyškolený na Harvarde, sa na TikToku podelil o varovanie, ktoré videlo už viac ako 8 000 ľudí. Pred svojimi 500-tisíc sledovateľmi odhalil, že v každej domácnosti sa môžu nachádzať tri predmety, ktoré pôsobia ako „tichí zabijaci“.
1. Plastová doska na krájanie
Hoci je bežnou súčasťou väčšiny kuchýň, podľa lekára je mimoriadne riziková. Nožom sa na nej vytvárajú drobné ryhy, z ktorých sa do jedla uvoľňujú mikroskopické plastové čiastočky. Tie sa postupne hromadia v tele, narúšajú hormóny, spôsobujú zápaly, kolísanie hmotnosti a zvyšujú riziko chorôb. Bezpečnejšou voľbou je drevená, bambusová alebo sklenená doska – tá však rýchlejšie otupí nože.
2. Poškodené teflónové panvice
Staršie a poškriabané nepriľnavé panvice podľa Sethiho obsahujú tzv. „večné chemikálie“ PFAS, ktoré sú spojené s rakovinou aj hormonálnymi problémami. Látky PFOA a PFOS sú dokonca zaradené medzi karcinogény. Aj keď moderné panvice už PFOA neobsahujú, ryhy môžu uvoľňovať drobné čiastočky s prísadami. Lekár preto odporúča siahnuť po nerezovom riade, liatine alebo čistej keramike.
3. Bežné voňavé sviečky
Na prvý pohľad neškodná dekorácia môže podľa odborníka vážne škodiť. Mnohé sviečky obsahujú ftaláty, ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu, a parafínový vosk, ktorý pri horení uvoľňuje sadze a toxické výpary. Spojené sú aj s problémami s plodnosťou. Ak sa nechcete vzdať vône domova, siahnite radšej po sójových, kokosových alebo včelích sviečkach bez parfumácie.
Dr. Sethi uzatvára: „Tieto riziká sa neprejavia zo dňa na deň. Problém je, že účinky sa hromadia roky. Preto je lepšie spraviť zmenu čo najskôr.“