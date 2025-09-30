Mladá matka prežila horor: Žena opísala, čo prežívala počas kómy! Lekári to vôbec netušili

CALGARY - Pre mnohých ľudí je otázka, či pacienti v kóme dokážu vnímať okolie, stále záhadou. Tridsaťročná Toyosi Adeneyová z kanadského Calgary však tvrdí, že počas tri a pol dňa trvajúcej kómy počula, cítila a dokonca aj videla všetko, čo sa okolo nej dialo – no nedokázala sa pohnúť ani prehovoriť.
Toyosi, ktorá na internete vystupuje pod menom Dorothy Tuash, prežila vážne komplikácie pri pôrode v júli. Po predčasnom pôrode v 23. týždni tehotenstva u nej lekári zistili chorioamnionitídu, ktorá prerástla do sepsy – život ohrozujúcej infekcie. Lekári ju preto museli uviesť do umelého spánku, píšu na britskom Daily Mail.
Panika a strach
„Mala som chvíle, keď som bola pri vedomí a jasne som počula sestričky hovoriť o mne. Keď mi otvorili oči, aby mi kvapli kvapky, videla som. Len som to nedokázala nikomu povedať,“ spomína Toyosi. Najhorší bol pocit paniky a strachu, že jej vypnú prístroje. „Nevedela som, ako sa mi darí, ako dlho tam budem a či sa ešte zobudím. Najviac som túžila vidieť manžela, no nemohla som s ním nijako komunikovať,“ dodala.
Toyosi opisuje, že počas zákrokov cítila pichanie ihiel aj nepríjemné polohovanie tela. „Sestra raz upravovala moju hlavu, zlomila mi ju nabok a odvtedy ma bolela. Chcela mi zalepiť oči a ja som vo vnútri kričala, pretože keď boli trochu otvorené, aspoň som mohla vnímať svet.“ Čas v kóme pre ňu stratil význam – zdalo sa jej, že prešli mesiace, hoci v skutočnosti šlo len o tri dni.
Dĺhé týždne rehabilitácií
Prebudenie prinieslo obrovskú úľavu. „Konečne som mohla mierne pohnúť telom a videla som manžela. Bola som šťastná, že môžem znova dýchať sama,“ opisuje. Nasledovali však dlhé týždne rehabilitácie – musela sa znovu učiť chodiť, dýchať aj rozprávať. Dnes, dva mesiace po hrozivej skúsenosti, sa jej zdravotný stav zlepšil, no psychické následky pretrvávajú. „Po návrate domov som mávala nočné mory. Teraz je to lepšie, no občas sa smútok vráti,“ priznala.
Podľa odborníkov je možné, že pacienti v kóme vnímajú okolie. Cleveland Clinic uvádza, že niektorí si po prebudení dokážu vybaviť útržky rozhovorov či situácií, ktoré prebiehali počas ich bezvedomia. Príbeh Toyosi Adeneyovej je desivým dôkazom toho, že hranica medzi vedomím a bezvedomím je niekedy oveľa tenšia, než si myslíme.