Žena skončila s bolesťou brucha v nemocnici: Lekári neverili vlastným očiam, keď uvideli CT! TOTO mala v sebe 30 rokov?

ALŽÍR - Zriedkavý lekársky prípad šokoval nielen odborníkov, ale aj internet. 73-ročná žena z Alžírska prišla k lekárovi kvôli bolestiam brucha, pričom diagnostika odhalila niečo, čo nosila vo svojom tele viac než tri desaťročia…
Lekári ostali bez slov, keď pri vyšetrení 73-ročnej pacientky zistili, že jej telo obsahuje lithopedion, čiže takzvané „skamenené dieťa“. Ako informuje na svojom webe Hindustan Times, tento mimoriadne zriedkavý stav vzniká, keď plod počas tehotenstva zomrie v brušnej dutine a telo ho namiesto spontánneho vylúčenia zakalcifikuje, čím chráni samotnú matku pred infekciou.
Žena mala v sebe plod približne 30 rokov
Podľa dostupných informácií plod zostal v tele ženy približne 30 rokov a jeho prítomnosť odhalili až bolesti, ktoré pacientku priviedli k lekárovi. Samotní odborníci boli ohromení, že žena mohla tak dlho nosiť v tele cudzie telo bez výrazných príznakov. Tento jav je extrémne vzácny – odborná literatúra uvádza len okolo 300 zaznamenaných prípadov. Proces zakalcifikovania plodu funguje ako obranný mechanizmus organizmu proti „cudzím objektom“, čím sa telo snaží udržať zdravie a zabrániť infekcii.
Prípad vyvolal vlnu diskusií na sociálnych sieťach, kde sa ľudia čudovali, ako je možné, že žena niečo takéto roky necítila. Lekári však vysvetľujú, že telo dokáže niekedy veľmi dlho maskovať prítomnosť cudzieho objektu, najmä ak je pevne zakalcifikovaný.