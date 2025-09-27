Nechutná scéna z newyorského metra! VIDEO Žena si robila pedikúru pred cestujúcimi: Suchá koža lietala všade

NEW YORK – MHD je priestor, kde sa očakáva aspoň základná miera ohľaduplnosti. V newyorskom metre sa však nedávno odohrala scéna, ktorá vyvolala odpor a pobavenie zároveň.
Na virálnom videu je zachytená mladá žena, ktorá si počas jazdy pokojne obrusuje chodidlo pilníkom, pričom odumretá koža padá priamo na podlahu vagóna.
Okolité osadenstvo reagovalo prekvapivo apaticky, väčšina cestujúcich sa len odvrátila, akoby išlo o úplne bežnú situáciu. Naopak, sociálne siete zaplavila vlna nechutí a sarkastických komentárov. Autor videa k nemu ironicky pripojil popis: „New York nikdy nesklame. Ľudia si do metra nosia naozaj čokoľvek, ale strúhať parmezán priamo na zem? To je nová úroveň chaosu. Vyzerá to, akoby si tu otvorila vlastnú podzemnú taliansku reštauráciu. Ďalšia zastávka: ulička s marinara omáčkou.“
Ako poukázal na svojom webe magazín news18, používatelia Instagramu nešetrili kritikou. „Toto je dôvod, prečo je verejné zahanbenie dôležité,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší sa snažil odľahčiť situáciu: „Odložil by som si to a posypal na mieste činu.“ Objavili sa aj výrazy ako „Absolútne nechutné“ či „Takýto nedostatok hanby by mal byť potrestaný.“
Sociálne siete zaplavujú rovnako nechutné videá
Incident zároveň opäť otvoril diskusiu o kultúre správania v hromadnej doprave, ktorú denne využívajú milióny ľudí. Sociálne siete pravidelne prinášajú bizarné videá z newyorského metra, no toto patrí medzi tie najodpornejšie. Nie je to pritom jediný nedávny exces. Začiatkom roka sa dvaja tínedžeri dostali do problémov po tom, čo si pre vlastnú zábavu privlastnili prázdnu súpravu metra. Podľa správ sa im podarilo odísť z vozového depa a chvíľu riadiť vlak, čo mohlo ohroziť cestujúcich aj personál.