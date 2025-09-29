Štát opäť ponúka zaujímavý majetok: Získať môžete celý dom za úplne SMIEŠNU sumu!

KOŠICE - Ak by ste sa za pár tisíc eur chceli dostať k úplne novému pozemku so stavbou na ňom, na východe Slovenska ponúka štát príležitosť, ktorý sa tak často nevidí. Zbavovanie sa štátneho majetku totiž spôsobilo to, že v ponuke je dom za smiešnu sumu.
Štát totiž ponúka rodinný dom v okrese Košice-okolie. Informácia bola zverejnená v gescii Okresného úradu Košice, ktorý jú zavesil na Register ponúkaného majetku štátu. Ide o ponuku na predaj samotného domu. Potenciálni záujemcovia môžu prejaviť záujem o kúpu nehnuteľnosti, konkrétne v obci Štós.
Z tejto sumy budete prekvapení
Ide o lokalitu v okrese Košice-okolie s pozemkom, ktorý má viac ako 370 metrov štvorcových. Nehnuteľnosť má tiež uličný plot, vodovodnú prípojku a NN prípojku. Vyvolávacia cena domu a pozemku dohromady je 4 740 eur.
Pri podávaní ponuky budú z procesu vylúčené všetky ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s inými záujemcami, ktorých cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorých ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou. Vylúčení budú tiež tí, ktorí v lehote na to určenej nezložili zábezpeku, ak ju správca požadoval.