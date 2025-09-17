Záhada sochy Panny Márie: PREKVAPENIE pre veriacich! Slzy krvi priniesli šokujúce ODHALENIE

RÍM - Už takmer desať rokov putujú pútnici z celého sveta do malého talianskeho mestečka, aby videli zázrak, ktorý mnohí považujú za znamenie Božej prítomnosti – sochu Panny Márie plačúcu krvavé slzy. Tento tajomný jav priťahuje stovky veriacich aj turistov, ktorí dúfajú v duchovný zážitok a svedčia o fenoméne, ktorý rozdeľuje odborníkov aj veriacich.
Socha vraj odovzdávala správy a vízie
Socha, známa ako Madonna di Trevignano, pritiahla od roku 2016 tisíce pútnikov. Jej strážkyňa, Gisella Cardia, tvrdila, že socha jej nielen plakala krvou, ale tiež odovzdávala správy a vízie. Každý tretí deň v mesiaci sa pútnici zhromažďovali pri svätyni na kopci, kde bol obraz umiestnený v modrom skle, prijímali prorocké posolstvá a niekedy sa zúčastňovali aj na „zázračných hostinách“. Cardia dokonca tvrdila, že Madonna raz znásobila porcie pizze, gnocchi a králika, aby nakŕmila viac ako tucet ľudí – čo ešte viac rozprúdilo vášeň veriacich.
Socha mala pritom skromný pôvod, píše sa na webe Daily Star. Cardia ju získala počas púte do Medžugoria v Bosne a Hercegovine, mesta známeho údajnými zjavením. Krátko potom, podľa jej tvrdenia, začala socha prejavovať nadprirodzené znaky – predovšetkým rivuľky krvou podobnej tekutiny vytekajúce z očí. Pre mnohých veriacich to bola jasná známka Božej intervencie.
Napätie vrcholilo
Spochybňovanie autenticity sa však nezastavilo. Niektorí miestni šepkali, že na efekt sa používa prasačia krv, iní obviňovali Cardiu, že zneužíva vieru na vlastný zisk. Napätie vyvrcholilo pred dvoma rokmi, keď miestni najali súkromného detektíva, aby preveril jej tvrdenia. Vyšetrenie nakoniec prinútilo talicku prokuratúru a vojenskú políciu zasiahnuť.
V februári 2025 nastal kľúčový zlom. Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera odhalilo DNA testovanie krvavej tekutiny šokujúcu pravdu – zhoduje sa nie s krvou zvierat, ale s krvou samotnej Cardie. Objav vrhá vážne otázky na roky údajne zázračných udalostí. Hlavný vyšetrovateľ Achille Cohen-Tavor označil zistenia za „prielom v oddelení viery od podvodu“, hoci odmietol tvrdiť, že prípad je uzavretý. Pre prokuratúru predstavujú tieto dôkazy kľúčový materiál v pokračujúcom vyšetrovaní, ktoré už vedie k obvineniu Cardie z podvodu po prijatí darov údajne určených pre centrum pomoci deťom v núdzi.
U Madonny di Trevignano nedochádza k nadprirodzeným javom
Vatikán sa medzitým držal stranou. V nezvyčajnom rozhodnutí minulý rok preskúmal Dikasterium pre náuku viery dôkazy z miestnej diecézy Civita Castellana a konštatovalo, že u Madonny di Trevignano nedochádza k nadprirodzeným javom. Vyhlásenie vyzvalo veriacich na pokoj a zdôraznilo, že pravá viera by nemala závisieť od nepotvrdených javov.
Cardiina právna obrana však trvá na svojom. Jej advokátka Solange Marchignoli tvrdí, že DNA nález automaticky nezneplatňuje výpovede jej klientky. „Škvrna si zaslúži ďalšie skúmanie,“ povedala. „Ak by bol profil jednoliate, znamenalo by to, že sa v ňom nachádza len Cardiina krv, čo by mohlo naznačovať falšovanie. Ak je profil zmiešaný, otvára to iné možnosti. Kto vie, aká DNA môže byť na Madonne?“
Cardia zmizla
Obhajkyňa uviedla, že pravidelný dotyk, bozkávanie a modlitby pri soche mohli ľahko zanechať stopy Cardiinej krvi. Prípad uchvátil celé Taliansko. Správy naznačujú, že Cardia opustila svoj dom v Trevignane a zmizla z očí verejnosti, pričom dokonca advokátka stratila s ňou kontakt. Katolícka cirkev sa historicky stretáva s tvrdenými víziami a zázrakmi. Zatiaľ čo niektoré, ako v Lourdes či Fatime, získali oficiálne uznanie, nespočetné iné boli odmietnuté po nedosiahnutí dôkazov pri dôkladnom skúmaní.