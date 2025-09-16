Zabráňte demencii skôr, než bude neskoro: Vedci odhalili prekvapivý trik, ktorý môže zmeniť život!

USA - Nový výskum publikovaný v časopise JAMA Neurology uvádza, že nosenie načúvacích prístrojov pred 70. rokom života, môže dramaticky znížiť riziko demencie. Ľudia s poruchou sluchu, ktorí používali tieto pomôcky, mali oveľa nižšiu pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia v porovnaní s tými, ktorí sluchovú stratu neliečili.
Podľa nedávnej štúdie môže včasné riešenie poruchy sluchu výrazne znížiť pravdepodobnosť rozvoja demencie, píše na svojom webe Fox News. Jej autori uvádzajú, že účastníci so stratou sluchu, ktorí používali načúvacie prístroje, mali až o 61 percent nižšiu pravdepodobnosť vzniku „akéhokoľvek typu demencie“. Osoby mladšie ako 70 rokov bez poruchy sluchu mali o 29 percent nižšie riziko v porovnaní s tými, ktorí mali neliečenú stratu sluchu. U ľudí vo veku 70 rokov a viac sa však rovnaký prínos nezistil.
Štúdia trvala 20 rokov
Vedci z univerzít v Texase, Pittsburghu, Bostone a ďalších inštitúcií analyzovali údaje od 2 953 účastníkov štúdie Framingham Heart Study. Išlo o dlhodobý projekt, ktorý sledoval zdravotný stav účastníkov a ich potomkov. Autori štúdie pozorovali dvadsať rokov ľudí vo veku od 60 rokov, ktorí nemali pri vstupných testoch diagnostikovanú demenciu. Zistili, že toto ochorenie sa nakoniec vyvinulo u 20 percent účastníkov a z tohto počtu bolo 42 percent mladších ako 70 rokov pri absolvovaní testu sluchu.
„Tento výsledok poukazuje na dôležitosť včasného riešenia straty sluchu ako možnej prevencie demencie,“ uviedli autori štúdie. Zároveň konštatovali, že načúvacie prístroje používa len 17 percent ľudí so stredne ťažkou až ťažkou stratou sluchu. Neurologička Gayatri Deviová z nemocnice Northwell’s Lenox Hill Hospital v New Yorku pre Fox News Digital uviedla, že „až v 40tich percentách prípadov demencie je možné predísť ochoreniu ovplyvniteľnými rizikovými faktormi, ako napríklad liečbou straty sluchu, ktorá podporuje socializáciu, ďalší kľúčový prvok prevencie demencie“.
Doplnila, že liečba straty sluchu je „vynikajúci a jednoduchý spôsob“, ako nielen predchádzať demencii, ale aj umožniť ľuďom plnohodnotnejšie komunikovať a zlepšiť kvalitu života. Podľa Deviovej a ďalších odborníkov je strata sluchu súvisiaca s vekom známym rizikovým faktorom pre rozvoj demencie. „Udržiavanie dobrej kondície mozgu si vyžaduje stimuláciu,“ vysvetlila Carolyn Bossinasová, riaditeľka oddelenia reči a audiológie v Northwell Health Phelps Hospital v meste Sleepy Hollow (New York). Ak človek dobre nepočuje, mozog nedostáva dostatočné množstvo informácií. V porovnaní s ľuďmi s normálnym sluchom majú jedinci so stratou sluchu 1,9-krát vyššiu pravdepodobnosť rozvoja demencie a 2,78-krát vyššie riziko súbežnej kognitívnej poruchy. Tieto sprievodné poruchy môžu zahŕňať stratu pamäti, zníženú schopnosť riešiť problémy, horšiu kontrolu vlastných chýb a spomalené spracovanie informácií.
Kedy by ste mali navštíviť odborníka?
Existujú viaceré príznaky, ktoré môžu naznačovať, že človek trpí stratou sluchu a mal by navštíviť odborníka. „Ak máme problémy so sluchom v reštauráciách alebo na miestach s hlasným okolím, je vhodný čas nechať si skontrolovať sluch,“ uviedla Deviová. Ďalším príznakom je, ak človek často žiada ostatných, aby zopakovali, čo povedali. Bossinasová zdôraznila, že skorý zásah je kľúčový.
Ľudia si zvyknú rýchlejšie sa adaptovať na načúvacie prístroje vtedy, keď majú len miernu stratu sluchu, pretože zmena nie je pre nich až tak dramatická, ale stále prináša významný úžitok. Podľa nej si používanie prístrojov často vyžaduje viaceré nastavenia, preto odporúča úzku spoluprácu s audiológom. „Pri používaní načúvacích prístrojov je dôležité udržiavať ich v suchu, pravidelne meniť batérie (alebo samotný prístroj), čistiť ich podľa pokynov a vykonávať pravidelné kontroly funkčnosti,“ odporúča odborníčka.