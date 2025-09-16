Návšteva zoo sa zmenila na boj o život! Levy roztrhali ošetrovateľa pred očami návštevníkov: Tí s hrôzou kričali o pomoc

BANGKOK - Šokovaní návštevníci sa stali svedkami desivej tragédie, keď skupina levov počas útoku roztrhala ošetrovateľa priamo pred ich očami. Turisti v osudný deň len bezmocne sledovali, ako sa pokojná prechádzka po zoo zmenila na nočnú moru.
V stredu, 10. septembra, sa v Safari World v Bangkoku odohrala tragédia, ktorú si budú návštevníci pamätať do konca života. O 11. hodine dopoludnia vyšiel 59-ročný ošetrovateľ Jian Rangkasamee zo svojho džípu, aby z výbehu odstránil odpadky. Len čo sa vzdialil od auta, vrhla sa naňho skupina levov. Mocné šelmy ho strhli na zem a začali doňho bez milosti hrýzť a driapať pazúrmi. Turisti, ktorí sa práve v tej chvíli nachádzali pri výbehu, zostali paralyzovaní hrôzou a mohli sa len bezmocne pozerať, ako sa pokojná návšteva mení na krvavú tragédiu.
*Upozorňujeme, že článok obsahuje zábery, ktoré nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.*
Zdesení návštevníci kričali o pomoc, no nik nedokázal zasiahnuť. Ďalší zamestnanci zoo sa snažili dravé šelmy odohnať trúbením a hlukom, no ich snaha bola márna. Jian ležal bezvládne na zemi a čoskoro bolo jasné, že jeho šance na prežitie sú minimálne.
Väčšina častí jeho tela chýbala
Až keď pracovníci vstúpili do výbehu so zbraňami, podarilo sa im levy odohnať. Medzitým už však bolo neskoro. Safari park okamžite uzavrel svoju prejazdnú časť a pozostatky ošetrovateľa previezli do nemocnice, kde lekári potvrdili, že utrpel viacero zlomenín a väčšina jeho mäsa bola poškodená alebo chýbala.
Profesor Tavatchai Kanchanarin, ktorý bol svedkom hrôzostrašného útoku, opísal, že prvý lev bol vzdialený približne desať metrov, keď sa pomaly priblížil k ošetrovateľovi a napadol ho zozadu. Zrazil ho na zem a začal hrýzť. Následne sa pridali ďalšie tri či štyri levy. „Najprv som si myslel, že sa iba hrajú,“ uviedol pre New York Post.
Osudová chyba ho pripravila o život
Po tragédii zostáva výbeh so šelmami uzavretý a úradníci dokonca zvažujú utratenie levov. Celý incident vyšetruje thajská polícia aj miestny úrad pre národné parky, ktorý je zodpovedný za chod zoologických záhrad. Podľa miestnych médií mal Jian za sebou viac ako tridsať rokov praxe so zvieratami a v Safari World pôsobil od roku 2019. Kolegovia zároveň priznali, že v parku existuje prísny zákaz vystupovať z vozidiel – pre návštevníkov aj zamestnancov.
Zoo sa k udalosti zatiaľ priamo nevyjadrila, no na sociálnych sieťach zverejnila oznámenie, že Safari Park aj Marine Park sú otvorené, avšak Predátor zóna s levmi a tigrami zostáva zatvorená z dôvodu „údržby a bezpečnostných opatrení“. „Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie a podporu,“ uviedol park vo vyhlásení.