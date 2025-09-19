Rázny krok pápeža Leva XIV.: Vyhodil diakona, ktorý zneužíval chlapcov! Cirkev to roky tolerovala

RÍM - Katolícka cirkev čelí ďalšiemu otrasnému škandálu. Diakon Alessandro Frateschi roky zneužíval maloletých chlapcov, no aj po odsúdení zostával súčasťou kléru. Až teraz pápež Lev XIV. podpísal jeho vylúčenie z duchovného stavu – najprísnejší trest, aký cirkev môže uložiť.
Päť obetí, zničené životy
Podľa rozsudku súdu Frateschi medzi rokmi 2018 až 2023 zneužil päť chlapcov – vrátane svojho zvereného, troch študentov gymnázia v Latine pri Ríme, kde učil náboženstvo, a syna rodinnej známej. Jeden zo 14-ročných chlapcov vypovedal: „Povedal som mu: ,Som príliš mladý.‘ Ale on ma umlčal a pokračoval.“
V júli 2024 odsúdil taliansky súd Frateschiho na 12 rokov väzenia.
Ďalšie obvinenia: pornografia a sociálne siete
V máji 2025 pribudol ďalší verdikt – tentoraz za zhromažďovanie detskej pornografie a kontaktovanie maloletých cez sociálne siete. Frateschi mal od detí vymáhať intímne fotografie a vyšetrovatelia uňho našli až 340 záberov zneužívania detí. Za to si vyslúžil ďalší trest: rok a osem mesiacov väzenia navyše.
Vatikán vedel, ale nekonal
Prvé oficiálne podnety smerovali do Vatikánu už v januári 2023, keď ho biskup suspendoval zo školy a oznámil prípad cirkevným úradom. Napriek tomu zostal diakonom ešte dlho po tom, čo bol v júli 2023 zatknutý a neskôr v roku 2024 právoplatne odsúdený.
Podľa advokáta obetí Nicodema Gentileho cirkevné inštitúcie zámerne zatvárali oči. Tvrdí, že minimálne štyria ľudia, vrátane dvoch rehoľných sestier, vedeli o jeho zločinoch už v roku 2022 – no nikto ho neoznámil polícii, kým tlak nevyvinula detská ombudsmanka.
Pápež siahol po najtvrdšom treste
Zvyčajne o podobných prípadoch rozhoduje Dikastérium pre náuku viery. Tentoraz však vzhľadom na závažnosť skutkov odovzdalo spis priamo pápežovi. Lev XIV. podpísal dekrét o „dimissio e statu clericali“, teda vylúčení z kléru. Rozhodnutie bolo Frateschimu doručené priamo vo väzení.
Od tejto chvíle nesmie učiť náboženstvo, kázať ani vystupovať v mene cirkvi. Ide o najvyšší trest, ktorý katolícka cirkev môže duchovnému uložiť – a proti rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Frateschi sa odvoláva proti civilnému rozsudku
Napriek jasnému verdiktu pápeža sa Frateschi rozhodol bojovať aspoň proti civilnému rozsudku. Odvolací proces má začať v novembri.