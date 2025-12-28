Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

České komédie, slovenská zábava a veľká premiéra: Takto bude vyzerať Silvester na Jednotke

Sváko Ragan.
Sváko Ragan. (Zdroj: STVR)
Jednotka STVR nadviaže na vianočné vysielanie programom plným overených československých hitov, silvestrovskej zábavy a novoročných premiér. Divákov čaká aj premiéra filmu Vlny, pokračovanie seriálu Dotyk života II. či nové formáty, ktoré štartujú v januári.

Jednotka STVR pokračuje po Vianociach vo sviatočnom vysielaní aj na prelome rokov. V týždni od 29. decembra ponúkne kombináciu slovenskej a českej klasiky, silvestrovských programov a novoročných filmových premiér.

V pondelok 29. decembra uzavrie o 20.30 h trojdielnu slovenskú klasiku Sváko Ragan. Počas dňa budú vo vysielaní aj legendárne české komédie Sněženky a machři a Anděl na horách.

Utorok 30. decembra sa ponesie v znamení českého humoru. Na obrazovke sa objavia kultové komédie Dovolená s Andělem a Vrchní, prchni!, pričom večer o 20.30 h vyvrcholí filmom Vesničko má středisková.

Silvestrovskú atmosféru navodí 31. decembra počas dňa ďalšia obľúbená klasika Marečku, podejte mi pero. Silvestrovská noc bude na Jednotke patriť slovenskej zábave a hudbe. Premiérový program Silvester s Kandráčovcami prinesie vystúpenia Ondreja Kandráča so skupinou Kandráčovci a hostí – Dary Rolins, Kaliho, Tomáša Bezdedu a ďalších. Súčasťou večera budú aj silvestrovské špeciálne epizódy formátov Záhady tela a Neskoro večer. O polnoci uvedie Jednotka aj koncert No Name Tour.

Silvester s Kandráčovcami.
Silvester s Kandráčovcami.  (Zdroj: STVR)

Na Nový rok, 1. januára 2026 o 20.30 h, uvedie Jednotka premiéru koprodukčného filmu Vlny – špionážneho trileru z prostredia Československého rozhlasu o odvahe novinárov, ktorí v 60. rokoch riskovali všetko, aby napriek cenzúre prinášali nezávislé spravodajstvo. Novoročné popoludnie bude patriť rodinnej zábave – Jednotka ponúkne rozprávky Sokoliar Tomáš a Tri zlaté dukáty a prinesie aj reprízu koprodukčného filmu Baba z ľadu.

V ďalších dňoch ponúkne Jednotka aj reprízy koprodukčných filmov Učiteľka (2. januára) a Slúžka (3. januára). V piatok 2. januára pokračuje rozprávkové vysielanie titulom Hodinárov učeň a večer o 20.30 h odštartuje prvým dielom koprodukčný film STVR A máme čo sme chceli. Druhá časť bude nasledovať v sobotu 3. januára o 20.30 h – príbeh rodiny počas silvestrovskej noci 1992 sa odohráva v posledný deň spoločného Československa.

V nedeľu 4. januára zaradí Jednotka do programu rozprávku Prisľúbená princezná a večer o 20.30 h uvedie premiéru pokračovania úspešného seriálu Dotyk života II. – príbehy lekárskeho tímu, ktorý zachraňuje detských pacientov na pediatrickom oddelení, nadviažu na prvú sériu a prinesú nové dramatické aj emotívne situácie.

Na Troch kráľov, 6. januára, pripravuje Jednotka rozprávkové popoludnie aj večer. Diváci uvidia novú animovanú rozprávku Kina a Juk: Príbeh líštičiek, filmy Štvrtý kráľ a Chladné srdce, ako aj premiéru titulu Všetka modrá obloha. Program vyvrcholí rodinným filmom Anjel pána 2, ktorý Jednotka uvedie o 20.30 h.

Anjel Pána 2.
Anjel Pána 2.  (Zdroj: STVR)

V prvom januárovom týždni odštartujú na Jednotke viaceré novinky. V piatok 9. januára o 20.30 h má premiéru zábavná cestovateľsko-kvízová šou Na správnej ceste s Jánom Dobríkom a Martinom Navrátilom. V sobotu 10. januára prinesie Jednotka premiérový koprodukčný film STVR Tichá pošta. A v nedeľu 11. januára uvedie hneď tri nové premiérové formáty: cyklus História chutí, novú sériu dokumentárneho cyklu Opri sa o mňa a detskú súťaž Lov slov junior.

