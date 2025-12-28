Poľsko reaguje na hrozby: Plánuje do dvoch rokov vybudovať protidronový systém pozdĺž východnej hranice

VARŠAVA - Poľsko plánuje do dvoch rokov dokončiť výstavbu nového systému protidronovej obrany pozdĺž svojej východnej hranice. Prvé jeho súčasti by mohli byť k dispozícii už o pol roka. V rozhovore pre denník The Guardian to vo Varšave uviedol námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Prvky nového systému budú integrované do staršej obrany vybudovanej pred desiatimi rokmi a budú zahŕňať rôzne úrovne - od guľometov, diel a rakiet až po rušičky dronov, vysvetlil Tomczyk. Podľa neho sú niektoré z týchto zbraní určené len na použitie v extrémnych či vojnových podmienkach. Poľsko posilňuje svoju východnú hranicu okrem iného v reakcii na narušenie svojho vzdušného priestoru približne 20 ruskými dronmi, ktoré doň vstúpili v septembri počas útoku na Ukrajinu. Spojenecké sily vtedy nasadili stíhačky, ktoré niektoré z dronov zostrelili. Varšava aj Kyjev vyjadrili presvedčenie, že Rusko vyslalo drony do Poľska úmyselne.
Britský denník píše, že hoci žiaden protidronový systém nemôže byť úplne účinný proti systematickým a masívnym útokom, ktorým je vystavená Ukrajina, európske štáty na východnom krídle NATO sa snažia modernizovať svoju obranu, aby na novú hrozbu v podobe bezpilotných lietadiel dokázali reagovať. Tomczyk uviedol, že nový projekt bude stáť viac ako dve miliardy eur a bude financovaný prevažne z európskeho programu pôžičiek na obranu (SAFE), ako aj z príspevkov zo štátneho rozpočtu. „Očakávame, že prvé funkcie systému budú k dispozícii približne o šesť mesiacov, možno aj skôr. Dokončenie celého systému potrvá 24 mesiacov,“ uviedol Tomczyk v rozhovore.
Program Východný štít
Popri obrane proti dronom buduje Poľsko aj opevnenia pozdĺž svojich pozemných hraníc s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad. Ide o obranný program „Východný štít“, ktorý počíta aj s rozmiestnením protipechotných mín. Námestník ministra obrany povedal, že v každej pohraničnej obci budú zriadené špeciálne logistické centrá, kde bude uskladnené vybavenie na blokovanie hraníc, pripravené na nasadenie v priebehu niekoľkých hodín. „Pravda je taká, že pokiaľ sa Ukrajina bráni a bojuje proti Rusku, Európa nie je ohrozená konvenčnou vojnou v pravom zmysle tohto slova. Namiesto toho budeme čeliť provokáciám a sabotážam,“ uviedol Tomczyk. Dodal však, že ak Západ dovolí Rusku zvíťaziť na Ukrajine, nemusí trvať dlho, kým Kremeľ upriami svoju pozornosť na Európu.