Ostré vyhlásenie Moskvy: Rusko je proti nezávislosti Taiwanu a považuje ho za súčasť Číny

MOSKVA - Rusko je proti akejkoľvek forme nezávislosti Taiwanu a považuje ostrov za neoddeliteľnú súčasť Číny, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V rozhovore pre agentúru TASS, ktorého celé znenie zverejnia v nedeľu ráno, takisto vyzval Japonsko, aby zvážilo možné dôsledky toho, čo označil za smerovanie k „militarizácii“. Informuje o tom správa agentúry Reuters.

Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily. K decembru 2025 udržiava oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom len približne desať štátov. „Zásadný postoj Ruska k otázke Taiwanu je dobre známy, nemenný a bol opakovane potvrdený na najvyššej úrovni. Ruská strana uznáva Taiwan za neoddeliteľnú súčasť Číny a je proti nezávislosti ostrova v akejkoľvek forme,“ uviedol Lavrov podľa úryvkov z rozhovoru zverejnených TASS v noci na nedeľu. Ruská pozícia podľa šéfa diplomacie vychádza z toho, že otázka Taiwanu je vnútornou záležitosťou Číny. „Peking má všetky zákonné dôvody na ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti,“ dodal Lavrov.

Peking a Moskva prehĺbili bilaterálne vzťahy, odkedy Rusko vojensky zaútočilo na susednú Ukrajinu vo februári 2022. Čína túto vojnu nikdy neodsúdila ani nevyzvala Moskvu, aby z ukrajinského územia stiahla svoje vojská. Mnohí spojenci Ukrajiny veria, že Peking poskytol Moskve podporu na vedenie vojny. Čína na druhej strane trvá na tom, že je neutrálnou stranou, pravidelne vyzýva na ukončenie bojov a zároveň obviňuje západné krajiny z predlžovania konfliktu dodávkami zbraní Ukrajine, pripomenula agentúra AFP. Lavrov v rozhovore pre TASS tiež tvrdil, že nové vedenie Japonska sa v ostatnom období snaží „urýchliť militarizáciu“ krajiny, čo má podľa jeho slov škodlivý vplyv na regionálnu stabilitu. „Naši japonskí susedia by mali všetko riadne zvážiť, než prijmú akékoľvek unáhlené rozhodnutia,“ uviedol.

Rozpočet na obranu krajiny

Japonská vláda v piatok schválila rekordný rozpočet na nadchádzajúci fiškálny rok v celkovej výške 782 miliárd dolárov. Súčasťou návrhu, ktorý ešte musí schváliť parlament, je aj rozpočet na obranu krajiny vo výške viac ako 58 miliárd dolárov. Týmto krokom nová japonská premiérka Sanae Takaičiová podľa agentúr reaguje na zhoršujúce sa vzťahy s Čínou. Napätie medzi krajinami eskalovalo po tom, čo Takaičiová začiatkom novembra uviedla, že prípadné ozbrojené útoky Pekingu na Taiwan by mohli Tokio podnietiť k tomu, aby ostrov vojensky podporilo. Čína na komentáre japonskej líderky reagovala pobúrene.

