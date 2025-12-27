Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Nevinné svrbenie sa zmenilo na boj o holý život: Lekári jej museli ODSTRÁNIŤ konečník a vulvu! Sledujte tieto 4 príznaky

Gina Thornton Zobraziť galériu (2)
Gina Thornton (Zdroj: Jam Press)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

GOOLE – Nevinné svrbenie, ktoré pripisovala kožnému problému, sa zmenilo na boj o holý život. Britka Gina Thorntonová (57) prehovorila o desivej skúsenosti, keď jej lekári po šokujúcej diagnóze museli odstrániť vulvu, hrádzu aj konečník. Rakovina jej doslova ničila telo zvnútra.

Gina Thorntonová z anglického Goole v grófstve East Yorkshire si spočiatku myslela, že ide len o nepríjemný, no zvládnuteľný zdravotný problém. Roky bojovala s endometriózou a kožným ochorením zvaným lichen sclerosus, ktoré spôsobuje silné svrbenie v oblasti genitálií. Tentoraz však bolo všetko inak.

Nevinné svrbenie sa zmenilo
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Celá toaleta od krvi

„Moja vulva bola extrémne opuchnutá a svrbela tak, akoby bola v plameňoch. Bolo to neznesiteľné,“ opísala Gina. Spočiatku váhala, no keď sa pridala bolesť, nespavosť a stvrdnutie ľavého sedacieho svalu, vedela, že niečo nie je v poriadku. Žiadne lieky proti bolesti nezaberali. Zlom prišiel v momente, keď po návšteve toalety zostala celá od krvi. „Bolo to hrozné. Keď mi povedali, že ide o rakovinu, srdce sa mi doslova prepadlo,“ priznala. Hoci chorobu zachytili v skorom štádiu, jej život sa navždy zmenil.

Problém bol oveľa vážnejší

Ako informuje portál NeedToKnow, pôvodne jej lekári predpísali lieky na kvasinkovú infekciu. Gina však cítila, že problém je vážnejší. V marci 2024 si všimla malú trhlinku na spodnej časti vulvy, z ktorej sa vyvinula bolestivá cysta. Tá praskla a nasledovali ďalšie vyšetrenia. Biopsia potvrdila diagnózu: rakovina vulvy v štádiu 1B a prítomnosť HPV vírusu.

Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne Prečítajte si tiež

Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne

Odstránili jej vulvu a konečník

V novembri 2024 podstúpila radikálny zákrok – anovulvektómiu. Lekári jej odstránili vulvu, hrádzu aj konečník. „Bola to cena za život,“ hovorí dnes bez príkras. Operácia bola úspešná a Gina nemusela absolvovať chemoterapiu ani ožarovanie. Dnes žije so stomickým vreckom, no bez bolesti a utrpenia, ktoré ju mesiace ničili. Napriek všetkému sa pozerá dopredu. Už 4. decembra si má povedať „áno“ so svojím snúbencom Colinom. „Mojou najväčšou obavou bolo, že neuvidím svoje deti, ako sa vydávajú a majú vlastné rodiny. Možno som stratila veľkú časť seba, ale žijem,“ hovorí so silou.

Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý! Prečítajte si tiež

Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!

Ženám posiela jasný odkaz: „Ak spozorujete akékoľvek zmeny, choďte k lekárovi okamžite. Nikdy som nevynechala preventívnu prehliadku a práve to mi zachránilo život.“ Zároveň upozorňuje na varovné signály: pretrvávajúce svrbenie, bledú alebo bielu kožu, zvráskavené miesta, krvácanie či modriny. „Je to oblasť, o ktorej sa málo hovorí. No práve pozornosť k nej vám môže zachrániť život.“

Viac o téme: TeloRakovinaVulvaKožný problémGina Thorntonová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bývalá letuška varuje po
Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!
Zaujímavosti
Sú vlajky z misie
Sú vlajky z misie Apollo 11 stále na Mesiaci? Je tam množstvo artefaktov: Pozrite sa, čím ho ľudstvo znečistilo!
Zaujímavosti
NIKDY ho nepodceňujte! Ten
NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Divadelné predstavenie Labutie jazero na hrade Červený Kameň
Divadelné predstavenie Labutie jazero na hrade Červený Kameň
Správy
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Prominenti
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Cestovanie

Domáce správy

Ľubica (55) vraždila s
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Domáce
FOTO Hodinové expresy na Slovákov
Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!
Domáce
FOTO Bizarní Slováci na pohotovosti
Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!
Domáce
Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov
Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov
Bratislava

Zahraničné

Zimná víchrica ochromila Švédsko!
Zimná víchrica ochromila Švédsko! Bez prúdu 40-tisíc domácností: Kolabuje doprava, zastavené vlaky a trajekty
Zahraničné
Panika po Vianociach: Silné
Panika po Vianociach: Silné zemetrasenie udrelo druhýkrát v priebehu týždňa!
Zahraničné
Švajčiarska armáda bije na
Švajčiarska armáda bije na poplach! Krajina by nezvládla veľký útok, hrozby z Ruska silnejú
Zahraničné
Európska únia a OSN
Európska únia a OSN vítajú prímerie: Kambodža a Thajsko ukončili týždne trvajúce pohraničné potýčky
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Heidi Klum
Totálna pohoda slávnej modelky a jej muža: Do ulíc si vyšli v... PYŽAME!
Zahraniční prominenti
Tri oriešky pre Popolušku
Trpký osud kráľovnej z Popolušky: Manžel jej zakázal hrať a jedno želanie si nikdy nesplnila!
Domáci prominenti
PIKOŠKY o komédii S
PIKOŠKY o komédii S tebou mě baví svět: Sekta, filmové triky a... Takto vyzerajú detskí herci DNES!
Domáci prominenti
Na filmového magnáta sa
Na filmového magnáta sa valí poriadna špina: Ďalší muž tvrdí, že ho sexuálne obťažoval!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dámy, nosíte intímky denne?
Dámy, nosíte intímky denne? Gynekológovia varujú: Je to riskantné
vysetrenie.sk
Gina Thornton
Nevinné svrbenie sa zmenilo na boj o holý život: Lekári jej museli ODSTRÁNIŤ konečník a vulvu! Sledujte tieto 4 príznaky
Zaujímavosti
NIKDY ho nepodceňujte! Ten
NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu
Zaujímavosti
Bývalá letuška varuje po
Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Výber receptov

Šport

Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Bojové športy
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Lyžovanie
Šok v Česku: Hlavný tréner HC Oceláři Třinec končí, žezlo preberá Slovák
Šok v Česku: Hlavný tréner HC Oceláři Třinec končí, žezlo preberá Slovák
Tipsport ELH
Dúbravka nedovolil nikomu skórovať, Arsenal aj Liverpool sa doma poriadne natrápili
Dúbravka nedovolil nikomu skórovať, Arsenal aj Liverpool sa doma poriadne natrápili
Premier League

Auto-moto

ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy

Kariéra a motivácia

Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Trendy na trhu práce
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list

Technológie

Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Aplikácie a hry
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Aplikácie a hry
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Správy
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Veda a výskum

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Partnerské vzťahy
Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľubica (55) vraždila s
Domáce
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Hodinové expresy na Slovákov
Domáce
Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!
DRÁMA na pohotovosti v
Domáce
DRÁMA na pohotovosti v Košiciach: Zúfalých rodičov s dieťaťom s horúčkou vraj odkopli, ZVRAT a reaguje riaditeľka!
Bizarní Slováci na pohotovosti
Domáce
Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!

Ďalšie zo Zoznamu