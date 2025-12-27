Nevinné svrbenie sa zmenilo na boj o holý život: Lekári jej museli ODSTRÁNIŤ konečník a vulvu! Sledujte tieto 4 príznaky

GOOLE – Nevinné svrbenie, ktoré pripisovala kožnému problému, sa zmenilo na boj o holý život. Britka Gina Thorntonová (57) prehovorila o desivej skúsenosti, keď jej lekári po šokujúcej diagnóze museli odstrániť vulvu, hrádzu aj konečník. Rakovina jej doslova ničila telo zvnútra.
Gina Thorntonová z anglického Goole v grófstve East Yorkshire si spočiatku myslela, že ide len o nepríjemný, no zvládnuteľný zdravotný problém. Roky bojovala s endometriózou a kožným ochorením zvaným lichen sclerosus, ktoré spôsobuje silné svrbenie v oblasti genitálií. Tentoraz však bolo všetko inak.
Celá toaleta od krvi
„Moja vulva bola extrémne opuchnutá a svrbela tak, akoby bola v plameňoch. Bolo to neznesiteľné,“ opísala Gina. Spočiatku váhala, no keď sa pridala bolesť, nespavosť a stvrdnutie ľavého sedacieho svalu, vedela, že niečo nie je v poriadku. Žiadne lieky proti bolesti nezaberali. Zlom prišiel v momente, keď po návšteve toalety zostala celá od krvi. „Bolo to hrozné. Keď mi povedali, že ide o rakovinu, srdce sa mi doslova prepadlo,“ priznala. Hoci chorobu zachytili v skorom štádiu, jej život sa navždy zmenil.
Problém bol oveľa vážnejší
Ako informuje portál NeedToKnow, pôvodne jej lekári predpísali lieky na kvasinkovú infekciu. Gina však cítila, že problém je vážnejší. V marci 2024 si všimla malú trhlinku na spodnej časti vulvy, z ktorej sa vyvinula bolestivá cysta. Tá praskla a nasledovali ďalšie vyšetrenia. Biopsia potvrdila diagnózu: rakovina vulvy v štádiu 1B a prítomnosť HPV vírusu.
Odstránili jej vulvu a konečník
V novembri 2024 podstúpila radikálny zákrok – anovulvektómiu. Lekári jej odstránili vulvu, hrádzu aj konečník. „Bola to cena za život,“ hovorí dnes bez príkras. Operácia bola úspešná a Gina nemusela absolvovať chemoterapiu ani ožarovanie. Dnes žije so stomickým vreckom, no bez bolesti a utrpenia, ktoré ju mesiace ničili. Napriek všetkému sa pozerá dopredu. Už 4. decembra si má povedať „áno“ so svojím snúbencom Colinom. „Mojou najväčšou obavou bolo, že neuvidím svoje deti, ako sa vydávajú a majú vlastné rodiny. Možno som stratila veľkú časť seba, ale žijem,“ hovorí so silou.
Ženám posiela jasný odkaz: „Ak spozorujete akékoľvek zmeny, choďte k lekárovi okamžite. Nikdy som nevynechala preventívnu prehliadku a práve to mi zachránilo život.“ Zároveň upozorňuje na varovné signály: pretrvávajúce svrbenie, bledú alebo bielu kožu, zvráskavené miesta, krvácanie či modriny. „Je to oblasť, o ktorej sa málo hovorí. No práve pozornosť k nej vám môže zachrániť život.“