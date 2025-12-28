MIMORIADNY ONLINE Kľúčový deň pre Ukrajinu: Zelenskyj rokuje s Trumpom o pláne na ukončenie vojny

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dnes stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. V Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago na Floride sa budú snažiť dosiahnuť dohodu na takzvanom americkom mierovom pláne, ktorý by ukončil takmer štyri roky trvajúcu plnú ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Situáciu sledujeme online
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:13 Kanada poskytne Ukrajine ekonomickú pomoc vo výške 2,5 miliardy kanadských dolárov, oznámil premiér Mark Carney.
06:12 Ukrajinská armáda označila tvrdenia Ruska o obsadení dvoch miest na východe Ukrajiny za nepravdivé. V príspevku na sieti Facebook v sobotu večer uznala, že situácia v Myrnohrade v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti je zložitá, no Rusom sa ich vraj nedarí ovládnuť. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili.
06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonoval v sobotu s európskymi spojencami, ktorí znova prisľúbili podporu jeho krajine v úsilí o mier. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
06:10 Stretnutie oboch prezidentov je znakom významného pokroku v rozhovoroch. Trump predtým uviedol, že sa so Zelenským stretne, iba ak bude mať pocit, že dohoda je blízko. Zelenskyj povedal, že Trumpov plán bol schválený z "90 percent", no nechcel oznámiť, či sa na stretnutí bude podpisovať dohoda.
Dnešná prezidentská schôdzka nadväzuje na víkendové rokovania na Floride medzi Trumpovými poradcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a hlavnými vyjednávačmi z Ruska i Ukrajiny. Je to posledná z dlhej série stretnutí za posledné dva mesiace. Hlavným sporným bodom je okrem iného požiadavka Ruska, aby v rámci akejkoľvek dohody kontrolovalo celý Donbas.