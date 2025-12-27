Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Vianočné radovánky môžu skončiť návštevou pohotovosti: POZOR na zlomeniny penisu! Alkohol vedie k experimentom

USA - Sviatky sú pre mnohých obdobím uvoľnenia a blízkosti, no lekári upozorňujú aj na menej príjemnú stránku. Zvýšená konzumácia alkoholu, chuť experimentovať a nové formy intimity môžu viesť k nepríjemným zraneniam. Odborníci preto zdôrazňujú dôležitosť otvorenej komunikácie a rešpektovania hraníc, aby sa z romantických chvíľ nestali nečakané nehody.

Štúdia platformy FeetFinder ukázala, že počas vianočných sviatkov výrazne rastie záujem o tému sexuálnych zranení. Vyhľadávania pojmu „zlomenina penisu“ na Googli sa v tomto období zvýšili až o 234 percent. Výskumníci pritom vychádzali z analýzy údajov od 3 421 mužov z Nemecka za roky 2005 až 2021. Zistenia naznačujú, že riziko tohto mimoriadne bolestivého poranenia, najmä u mužov v strednom veku, je najvyššie medzi 24. a 26. decembrom. Výsledky boli publikované v odbornom časopise British Journal of Urology International.

Ako to vlastne vznikne?

Podľa vedúceho výskumu, urológa Nikolaosa Pyrgidesa z Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mníchove, vznikajú zlomeniny penisu najčastejšie pri intenzívnom alebo nekontrolovanom sexe. Údaje Národného ústavu zdravia (NIH) ukazujú, že k poraneniam dochádza najmä pri polohách ako misionárska, poloha „žena navrchu“ (cowgirl) a poloha „zozadu“ (doggy style).

Typickým prejavom zranenia je charakteristický praskavý zvuk, po ktorom nasleduje silná bolesť a náhla strata erekcie. Pyrgides dodáva, že penis po úraze často výrazne opuchne a sfarbí sa, čo je jeden z najzreteľnejších príznakov. Hoci nejde o život ohrozujúci stav, v niektorých prípadoch je nutný chirurgický zákrok a niekoľkotýždňová rekonvalescencia. Neliečené poranenie môže viesť k trvalému zakriveniu, zníženej sexuálnej funkcii a bolestivým erekciám po celý život.

Nové sexuálne polohy

Zlomeniny penisu však nie sú jediným problémom, ktorý sa počas sviatkov objavuje v spálni. Podľa denníka New York Post zaznamenala platforma FeetFinder v decembri zvýšený počet vyhľadávaní výrazov ako „zranenie pri sexe“, „natiahnutý sval pri sexe“ či „opuch po sexe“.

Najčastejšie ide o situácie, keď páry skúšajú nové sexuálne polohy, po prvýkrát používajú erotické pomôcky alebo sa púšťajú do sviatočných rolových hier bez dostatočnej prípravy. Zvýšenému riziku zranenia pri používaní sexuálnych pomôcok čelia najmä ľudia vo veku 20 až 24 rokov. Pravdepodobnosť poranení sa však líši aj podľa pohlavia. Ženy sú najviac ohrozené vo vekovej skupine od 25 do 29 rokov, zatiaľ čo u mužov je riziko najvyššie medzi 55. a 59. rokom života. Celkovo však tieto zranenia postihujú častejšie mužov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Odborníci vysvetľujú nárast sexuálnej aktivity počas sviatkov kombináciou viacerých faktorov. Ľudia sú uvoľnenejší, častejšie pijú alkohol a majú väčšiu chuť experimentovať. „Sviatky podporujú pocit dobrodružstva – či už vplyvom atmosféry, alkoholu alebo snahy urobiť tieto dni výnimočnými,“ uviedol sexuológ spolupracujúci s FeetFinder. Zároveň však odborníci pripomínajú, že bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste. „Otvorená komunikácia je základ. Páry by mali hovoriť o svojich hraniciach, postupovať opatrne a používať pomôcky presne podľa návodu,“ uzatvárajú výskumníci.

