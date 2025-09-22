Cirkev na Slovensku vyjadruje blízkosť obetiam zneužívania, odkazuje biskup Forgáč

BRATISLAVA, KOŠICE - Predseda Komisie pre ochranu maloletých pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) a pomocný biskup Marek Forgáč prejavil ľudskú i duchovnú blízkosť obetiam zneužívania. Urobil tak pri príležitosti utorkového (23. 9.) Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Informovali o tom z tlačovej kancelárie KBS.
„Pripomíname si Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Za Komisiu KBS pre ochranu maloletých v cirkvi vyjadrujem ľudskú i duchovnú blízkosť všetkým obetiam zneužívania, či už sa udialo v cirkvi, alebo mimo nej,“ uviedol Forgáč. Podotkol, že chcú urobiť všetko pre to, aby hlasy obetí boli vypočuté a brané vážne. „Posilnenie prevencie, blízkosti a pomoci obetiam nech je pre každého z nás pozvaním k väčšej zodpovednosti a transparentnosti,“ dodal.