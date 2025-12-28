Vianoce a oslavy Nového roka: Ako ich zmenila digitálna doba? Sociálne siete sú len špičkou ľadovca

BRATISLAVA – Súčasný svet pohltili technológie a elektronika. Odzrkadľuje sa to aj na vnímaní vianočných sviatkov či následného príchodu nového roka. Začiatkom milénia sme ešte ani nechyrovali o smartfónoch s dotykovým displejom. Dnes nájdeme takmer v každej domácností hneď niekoľko takýchto mobilov. Elektronika sa stala súčasťou každodenného života a pociťujú to aj deti.
V digitálnej dobe sa význam Vianoc a oslavy Nového roka menia, pretože technológie, sociálne siete a online prostredie ovplyvňujú, ako sa tieto sviatky vnímajú a slávia.
Online nakupovanie
Medzi prvé zmeny, ktoré dnes už mnoho ľudí pokladá za samozrejmosť, bolo online nakupovanie. Dnes už na nás "Black Friday" vyskakuje pomaly na každej stránke. Výhodu majú aj dlhodobo chorí ľudia, ktorí vedia vďaka online nákupu kúpiť darčeky aj z pohodlia domova. No prináša to aj negatíva. Digitálne platformy umožňujú rýchle a pohodlné nakupovanie darčekov, čo môže trochu zmeniť tradičný spôsob oslavovania. Namiesto toho, aby sa ľudia zameriavali na čas strávený spolu, sa niekedy viac sústredia na hľadanie "dokonalého" darčeka formou online nákupu.
Sociálne siete
V minulosti boli Vianoce čarovné nielen preto, že počas sviatkov viac snežilo. Osobné stretnutia boli zriedkavejšie a o to cennejšie. Dnes, keď niečo potrebujeme, stačí zobrať do rúk smartfón a cez sociálnu sieť alebo aplikáciu sa dokážeme spojiť s človekom aj na druhej strane sveta. Keď ešte pribudla vymoženosť videohovorov, dá sa hovoriť kvázi o osobnom stretnutí. Na druhej strane, digitálny priestor umožňuje spájanie sa s rodinami a priateľmi, ktorí sú ďaleko, a cez videohovory môžu oslavy obohatiť.
Digitálne dary
Počas Vianoc siahne každým rokom čoraz viac ľudí po digitálnych darčekoch, ktorými chcú niekoho potešiť. Patria sem e-knihy, predplatné na streamingové služby, online kurzy alebo digitálne karty. Taktiež sa čoraz viac darujú virtuálne zážitky, ako je virtuálna realita alebo online hry, čo mení spôsob, akým sa prejavuje láska a pozornosť počas sviatkov.
Komercia a duchovenstvo
Pre niektorých ľudí sa Vianoce v digitálnej dobe stávajú viac komerčnými, pričom sa z nich vytráca to podstatné duchovné. Na druhej strane si bohoslužby vďaka digitálnemu online vysielaniu vo vysokej kvalite, vedia užiť mnohí veriaci z pohodlia domova.
Virtuálne oslavy Nového roka
Zatvorenie sa do domácností, ktoré nastalo počas pandémie, prinieslo nový trend, ktorým sú "virtuálne oslavy Nového roka". Mnoho ľudí sa spojilo s priateľmi a rodinou cez Zoom, Skype, Google Meet alebo Messenger. Tento trend sa udržal, aj keď sa situácia zlepšila, pretože zvyknúť si na pohodlie je oveľa ľahšie, ako od neho upustiť.