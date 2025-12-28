Dobrá správa pre učiteľov: Rezort školstva plánuje kompenzácie aj ďalší rast platov

BRATISLAVA - Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov. V koncoročnom rozhovore to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že aj odborníci na globálnom vzdelávacom fóre OECD tento krok vyhodnotili ako správny.
Ako podotkol, na Slovensku sú totiž regióny, v ktorých rovnaká nominálna mzda neznamená rovnakú úroveň kvality života. „Ak máte niekde len 60 percent nákladov za ten istý byt ako niekde inde, tak si dovolíte kúpiť viac ako ten, kto ho má drahší,“ priblížil. Kompenzačné príspevky podľa neho pomáhajú najmä v lokalitách, ako sú Bratislava, Trnava, Košice, kde sú náklady na život oveľa vyššie, keďže za rovnakú mzdu si dovolia kúpiť menej. Pripomenul, že od januára 2026 sa platy všetkých zamestnancov v školstve zvýšia o ďalších sedem percent. Rovnaké zvýšenie platilo aj od septembra 2025, a to aj napriek konsolidácii verejných financií. Podľa ministra tým vláda i rezort školstva ukázali, že im záleží na vzdelávaní.
archívne video
Drucker zároveň zdôraznil, že tempo zmien je potrebné udržať, aby sa Slovensko priblížilo k platovej úrovni porovnateľnej s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. Tak je podľa neho šanca udržať kvalitu vzdelávania a zatraktívniť povolanie učiteľa. „Školstvo je totiž jedinou oblasťou na Slovensku, ktorá dokáže priniesť ekonomický rast. Má preto zmysel investovať do vzdelávania aj prostredníctvom rastu platov,“ doplnil minister.
V budúcom roku by mal rezort podľa ministra prísť s návrhom o platovom automate v školstve. „Súčasťou by mal byť aj kompenzačný príspevok, aké budú pravidlá jeho uplatňovania a tiež na čo by mal byť naviazaný. Možno sa nám nepodarí okamžite nabehnúť na cieľovú úroveň, ktorú potrebujeme dosiahnuť, a bude to trvať možno dva až tri roky, ale chceme s tým prísť,“ uviedol.