ŠOKUJÚCE slová Kajínka o zatknutí Vémolu: Kde sú dôkazy?! Polícia to podľa neho brutálne prepískla

PRAHA - Veľký rozruch okolo zatknutia Karlosa Vémolu naberá nový rozmer! Do prípadu sa nečakane vložil aj muž, ktorý má s policajnými zásahmi vlastné skúsenosti – Jiří Kajínek. A servítku si pred ústa rozhodne nedával.
Známeho MMA zápasníka polícia zadržala v utorok, prehľadala jeho dom a následne ho obvinila z údajných drogových deliktov. Skončil vo väzbe a práve to vyvolalo medzi ľuďmi vlnu nevôle a otáznikov. K policajnému zásahu sa rozhodol verejne vyjadriť Jiří Kajínek, doživotne odsúdený vrah omilostený prezidentom Milošom Zemanom. „Keď som dnes videl to odôvodnenie, povedal som si, že je čas, aby som aj ja niečo povedal. Nemám žiadne interné informácie, ani mi nevolal nikto zo známych,“ uviedol Kajínek v úvode svojho videa na YouTube. Následne však výrazne pritvrdil. „Ak chcela polícia ľuďom ukázať, čo je zač, tak im to krásne ukázala. Ak chcela v širšej verejnosti vytvoriť dojem, že sú to ľudia, ktorých nemôžeme mať radi, tak sa im to podarilo.“
Podľa Kajínka dnes drvivá väčšina ľudí policajný zásah kritizuje. Zároveň však zdôraznil: „Nie som tu na to, aby som sa zastával drogových dílerov a propagoval drogy.“ Napriek tomu sa Karlosa Vémolu zastal ako športovca. „Pre šport urobil veľa a málokto sa mu vyrovná. V tomto smere nemôže nikto povedať jediné slovo.“ Najväčšie pochybnosti má však o samotnom dôvode zásahu. „Nemôžem vyhodnotiť, na akom základe ho polícia zatkla, pretože žijeme v šialenej krajine. Ani advokát človeka, ktorý je vo väzbe, nevie, na základe akých dôkazov bola naňho väzba uvalená,“ vyhlásil bývalý väzeň.
Ešte ostrejšie slová zazneli pri otázke dôkazov a načasovania zatknutia. „Pýtam sa, kde sú dôkazy, že sa Karlos Vémola niečoho dopustil. To, že ho prepadli v čase, keď sa chystal na operáciu, je hrozné. Chce mi niekto tvrdiť, že keby ho zatkli o týždeň neskôr, celý prípad by sa zrútil?“ pýta sa Kajínek. Podľa neho si časť verejnosti myslí, že zásah mohol mať úplne iný cieľ. „Verejnosť si myslí, že ste chceli Karla vydierať. Toto niekomu vysvetľovať bude naozaj veľmi ťažké.“ Na záver pridal aj osobnú skúsenosť. „S Karlosom som hovoril v sobotu. Nevyzeral, že umiera. Neviem, či bol pod nejakými sedatívami. Úžasné na ňom bolo to, že prišiel na charitatívnu akciu, vydražil obraz a pomohol dvom chorým dievčatkám,“ dodal.
Prípad Karlosa Vémolu tak zostáva otvorený a po ostrých slovách Jiřího Kajínka je jasné, že verejná diskusia sa len tak neskončí.
