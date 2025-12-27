Blíži sa koniec sveta? Farmári na poliach objavujú gigantické jamy! Odborníci ukazujú na klimatické zmeny

KARAPINAR - V centrálnej časti Turecka sa už niekoľko mesiacov objavujú stovky prepadlín, ktoré vážne znepokojujú miestnych obyvateľov. Najviac ohrození sú farmári, ktorým sa pôda doslova rozpadá priamo pod nohami.
Na veľmi nepríjemný jav upozornila agentúra Reuters. Počet prepadlín v regióne v posledných rokoch prudko rastie. Ide o jav, ktorý znepokojuje nielen poľnohospodárov, ale aj odborníkov. Geológovia upozorňujú, že ide o ďalší viditeľný dôsledok klimatických zmien a dlhodobého sucha.
Nearly 700 sinkholes have appeared in parts of Turkey, due to prolonged drought and excessive groundwater extraction for irrigation. pic.twitter.com/CIFidm2JpS— Current Report (@Currentreport1) December 13, 2025
Prepadliny nachádzajú priamo na poliach
Najkritickejšia situácia je v oblasti mesta Karapinar v provincii Konya. Prepadliny vznikajú priamo na poľnohospodárskej pôde, často len niekoľko metrov od seba. Na niektorých miestach odborníci zaznamenali viac ako desať kráterov v tesnej blízkosti.
V horských oblastiach sa zas nachádzajú rozsiahle krátery, ktoré boli kedysi plné vody. Dnes sú však väčšinou úplne vyschnuté. Podľa profesora geológie Fetullaha Arika sa tempo vzniku prepadlín výrazne zrýchlilo. Ich počet v provincii Konya sa už blíži k hranici 700.
„Hlavnou príčinou je zmena klímy a sucho, ktoré zasahuje celý svet približne od roku 2000,“ vysvetľuje Arik. Kým na začiatku tisícročia klesala hladina podzemnej vody asi o pol metra ročne, dnes ide až o štyri až päť metrov ročne.
Pre farmárov je to existenčný problém – bez vody je ohrozená úroda aj ich živobytie.
Nelegálne studne situáciu ešte zhoršujú
Nedostatok vody núti poľnohospodárov vŕtať studne čoraz hlbšie. V regióne tak vznikli tisíce studní bez povolení. Podľa odborníkov je v provincii približne 120-tisíc nelegálnych studní, zatiaľ čo oficiálne povolených je len asi 40-tisíc.
Nekontrolovaný odber vody ešte viac vyčerpáva podzemné zásoby a urýchľuje vznik ďalších prepadlín. Hoci zatiaľ nehlásia obete na životoch, krátery predstavujú vážne riziko pre ľudí, domy aj poľnohospodársku techniku.
Desivý dunivý zvuk a strach farmárov
Svoje obavy neskrýva ani farmár Mustafa Sika z Karapinaru. Na jeho pozemkoch sa za posledné dva roky objavili dve prepadliny. Druhá vznikla v auguste 2024 a sprevádzal ju podľa jeho slov „mimoriadne hlasný a desivý dunivý zvuk“.
Geologické prieskumy naznačujú, že v oblasti môžu vzniknúť ďalšie prepadliny, no nikto nevie presne povedať kedy. „Či sa obávame? Samozrejme ... a veľmi,“ priznáva Sika.