Slováci majú za sebou veľmi divokú noc: Víchrica na Chopku vyradila z prevádzky aj snímač!

BREZNO - Málokedy zažijú obyvatelia tejto krajiny takú veternú fujavicu, aká sa prehnala za poslednú noc našou krajinou. Na viacerých miestach totiž poriadne dulo a v niektorých prípadoch dokonca očividne zlyhali aj inak odolné snímače. Dôkaz je to, čo sa dialo na samotnom vrchu Chopok v Nízkych Tatrách.
Už počas soboty 27. decembra sme vás informovali o zásadných meteorologických výstrahách pred silným vetrom. Tie dosiahli rizikový 2. stupeň a akékoľvek aktivity na horách sa neodporúčali. Bol na to dôvod. Silný vietor totiž od samotného rána postupne zvyšoval svoju intenzitu a vrchol dosiahol v noci zo soboty na nedeľu 28. decembra. Dôkazom sú merania, ktoré uverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Počas niekoľkých hodín v noci nenamerali vôbec nič
Bola to jednoducho mohutná víchrica, najmä na Chopku v Nízkych Tatrách. "Na Chopku sme pozorovali mohutnú víchricu a teplota je tam tiež iba okolo - 12 stupňov Celzia. Tento vietor ojedinele prepadáva aj do stredných polôh, a to napríklad v Telgárte, kde sme zaznamenali prudký vietor (nárazy dosiahli cez 80 km/h)," napísali odborníci a dodali graf meraní. Ten z noci na Chopku dokonca obsahuje mrazivú pasáž, kedy od jednej hodiny v noci až po pol piatu ráno nebola zaznamenaná žiadna hodnota. Snímač pravdepodobne technicky prestal fungovať.
Ako vidiet, s divokým vetrom to bolo intenzívne aj v Télgarte, kde dosiahol vrchol v sobotu 27. decembra krátko pred 23:00 hodinou.
Pozor si treba dať aj v druhej polovici víkendu, hrozí víchrica
To však zďaleka neznamená, že je po všetkom. Výstrahy druhého stupňa pred viac ako prenikavým vetrom na horách pokračujú aj v nedeľu.
Za seba hovoria aj predpovede odborníkov, ktoré aj na nedeľné popoludnie predpovedajú silný vietor a v strede krajiny dokonca víchricu, až orkán! "Veterno bude v nedeľu počas celého dňa. Na horách by mal vietor prechodne čiastočne zoslabnúť v najbližších hodinách, ale neskôr popoludní a k večeru by mal opäť zosilovať. Nie je vylúčené, že na hrebeňoch vo vysokých polohách bude ojedinele nakrátko dosiahnutá rýchlosť vetra zodpovedajúca sile orkánu," dodávajú odborníci.