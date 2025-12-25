Vémola je v kritickom stave: Má šialené bolesti! Mlčanie prelomila aj Lela

PRAHA – Vémola riešil pred Vianocami napäté rodinné vzťahy s manželkou Lelou, od utorka však musí riešiť oveľa vážnejší problém - so zákonom.
Už v pondelok pred Vianocami to nevyzeralo s Vémolom (40) "ružovo". V pondelok na sociálnej sieti oznámil, že bude musieť absolvovať akútny zákrok. „Takto som si Vianoce fakt nepredstavoval. Práve vychádzam z nemocnice, pretože mám dlhodobý problém so zubami, a dnes mi zistili, že mám akútny zápal čeluste. Musím ísť okamžite na operáciu a aj v poradí jedenásty rok strávim bez sviatkov,“ posťažoval si na Instagrame.
To ešte netušil, že v utorok do jeho domu vtrhne polícia a urobí uňho raziu. Po jeho zadržaní a obvinení zo zvlášť závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom rozsahu zostal v putách. K situácii sa okrem jeho advokáta vyjadril aj Karlosov manažér Aleš Rataj s tvrdením, že polícia ohrozuje jeho zdravie. „K zadržaniu došlo, keď vyrážal na operáciu. Teraz je v stave, ktorý sa blíži kritickému, a je prevážaný do nemocnice mimo Prahu. Má naozaj šialené bolesti. Došlo teda k veľmi neuváženému ohrozeniu jeho zdravia,“ uvádza jeho vyjadrenie blesk.cz. „Či dôjde hneď k operácii, rozhodne doktor,“ povedal v stredu.
Rataj sa zároveň vyjadril i k Vémolovmu zadržaniu a obvineniu. „Je to celé fraška s úmyslom pošpiniť nášho najlepšieho zápasníka. Nikto tomu nerozumieme,“ dodal.
Od osudného utorka sa prvýkrát ozvala aj Lela (36). Po incidente sa totiž obrnila mlčaním a nebolo zrejmé, či s deťmi neutiekla na Slovensko. Zdalo sa, že v ich vile je prázdno, avšak fotky s deťmi pred vianočným stromčekom nasvedčujú, že je predsa len doma v Měchceniciach. „Moje deti si zaslúžia Vianoce. A pre ne urobím vždy všetko, čo je v mojich silách. Sú celým mojím svetom a nekonečne ich milujem. Pokojné Vianoce vám všetkým,“ napísala Lela, hoci ona sama ich veľmi pokojné nemá…