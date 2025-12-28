Konsolidácia v SND! Pauhofová prehovorila: Päť hercov príde o flek... Kto pôjde z kola von?

BRATISLAVA – Slovenské národné divadlo čelí nečakaným otrasom. Herečka Táňa Pauhofová otvorene priznala, že v rámci konsolidácie sú nútení pristúpiť k prepúšťaniu. Podľa jej slov sa stoličky trasú pod piatimi jej kolegami a kolegyňami a napätie v divadle rastie každým dňom.
Herečka sa rozhodla odhaliť, čo sa deje za múrmi SND, a upozorniť verejnosť na vážnu situáciu v slovenskej kultúre. Podľa jej slov nejde len o financie, ale aj o budúcnosť umenia a slobodu tvorby. „Viem, že pre veľa ľudí, ktorí nevidia dovnútra, slová ako deštrukcia, armagedon a iné, ktoré majú taký až apokalyptický, katastrofický náboj, môžu pôsobiť prehnane. Môžu mať pocit, že my umelci sme príliš emotívni, že radi preháňame. Ono sa to však naozaj deje,“ priznala Pauhofová.
Tá upozornila aj na fakt, že konsolidácia a zmeny sa netýkajú len peňazí: „Častokrát počúvam, že čo sa vlastne deje, o akej slobode hovoríme, veď stále robíme a slobodne, ale nie je to pravda. Jedna vec je vec financovania, veľmi veľa projektov, kultúrnych scén a už sa teraz môžeme baviť aj o zriaďovaných inštitúciách, vlastne skončia. Len tí ľudia, ktorí tvrdia, že sa nám nič nedeje, by sa museli začať trošku viac zaujímať o to, čo to znamená, že tie kultúrne centrá začnú zanikať, ľudia nebudú mať ten svoj priestor. Nebudú sa môcť tvoriť nové divadlá, nebude z čoho zafinancovať filmy a ak áno, tak len tie so žiaducou tématikou," tvrdí. Podľa jej slov je ďalším problémom autocenzúra. „Podmienky sa nastavujú tak, aby bola podpora iba pre tých vyvolených. Takto zdravá kultúra a umenie nemôže nikdy fungovať, nie dlhodobo," myslí si obľúbená herečka.
Podľa Pauhofovej sa situácia dotýka aj samotného SND. „Deje sa veľmi výrazne a veľmi silno. Zatiaľ sa konštantne, diplomaticky, slušne a kultivovane skúša negociovať tak, aby my sme o ten priestor neprišli. To znamená, že ešte stále môžeme hrávať inscenácie, ktoré sú tŕňom v oku aj vedeniu,“ povedala v rozhovore pre 360tku. Bohužiaľ, divadlo sa bude musieť rozlúčiť s niekoľkými skvelými hercami a herečkami. „Konsolidácia sa týka aj nás a budeme sa musieť rozlúčiť s piatimi z nás. My vieme akých päť ľudí nám bolo odporučených, aby sme sa s nimi rozlúčili. Cítime za tým istú účelovosť a nie iba obyčajnú snahu o konsolidáciu s ušetrenie peňazí," dodala herečka s tým, že medzi ohrozenými sú aj takí, ktorí sa verejne vyjadrovali k vedeniu ministerstva kultúry.
Pauhofová varuje, že tí, ktorí sledujú kultúru len okrajovo, si tieto zmeny všimnú neskôr, ale pravidelní návštevníci divadiel a kultúrnych centier pocítia ich dopad už od budúceho roka. Slovenská kultúra tak podľa herečky stojí pred mimoriadne napätým obdobím.
