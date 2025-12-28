Záhada vyriešená: Ako tento malý vtáčik prežije vo vzduchu TAK DLHO? TRI lastovičky NIKDY nepristáli!

ŠVÉDSKO - Vedci potvrdili, že obyčajné lastovičky (common swifts) dokážu stráviť vo vzduchu neuveriteľných desať mesiacov. Počas migrácie takmer vôbec nesiahnuc na zem. Tento rekord je o to fascinujúcejší, že tieto drobné vtáky vážia iba okolo 40 gramov.
Ornitológovia zo Švédskej Lund University sledovali 13 dospelých lastovičiek pomocou malých dátových záznamníkov vybavených akcelerometrami a svetelnými senzormi, ktoré sledovali ich pohyb a polohu. Výsledky potvrdili dávno predpokladanú hypotézu: lastovičky trávia vo vzduchu väčšinu svojho života a na zemi sa zdržiavajú len počas dvoch mesiacov v roku pri hniezdení.
Malé vtáky a veľká záťaž
Niektoré vtáky pristávali sporadicky, no tri jedince preleteli celú desaťmesačnú migráciu bez jediného pristátia. Vedci predpokladajú, že rozdiel medzi „dlhými letcami“ a tými, ktoré pristáli, súvisí s prelievaním peria. Vtáky, ktoré zostali stále vo vzduchu, mali nové krídla po prelievaní, zatiaľ čo tie, ktoré pristáli, ešte neprelievali.
Ako je možné, že takto malé vtáky zvládnu takú náročnú fyzickú aktivitu? Ako informuje portál IFL Science, lastovičky sa vyvinuli na extrémne efektívnych letcov. Majú štíhle telo a dlhé úzke krídla, ktoré generujú vztlak s nízkou energetickou náročnosťou. Počas letu sa živia lietajúcimi hmyzmi a možno si dokonca počas klesania do klzného letu oddýchnu, podobne ako fregatky, hoci presné mechanizmy spánku vo vzduchu zostávajú neznáme. Tento objav ukazuje neuveriteľnú vytrvalosť a adaptabilitu malých vtákov a potvrdzuje, že príroda má schopnosti, ktoré stále dokážu prekvapiť aj skúsených vedcov.