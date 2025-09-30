Kauza Fatima pokračovala na Okresnom súde Žilina čítaním záverov znaleckých posudkov

ŽILINA - Na Okresnom súde (OS) v Žiline v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze súvisiacej s trenčianskym barom Fatima. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika J. Závery svojich znaleckých posudkov na pojednávaní priblížili psychiater Marek Zelman a psychologička Katarína Bieliková.
Spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti, ktorá sa počas dva roky trvajúceho procesu ani na jedno z vytýčených pojednávaní nedostavila, sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Ten sa ako jediný z trojice obžalovaných na súdnych pojednávaniach zúčastňuje.
V úlohe poškodeného a zároveň svedka v celej kauze vystupuje Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50 000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.
Posudok ukázal: Vida nemá duševnú poruchu
Práve na jeho osobu bol vypracovaný v roku 2021 psychiatrický aj psychologický posudok. Psychiater Zelman vo svojom posudku skonštatoval, že u Vidu nenašiel prejavy duševnej poruchy, ktoré by mohli viesť k vedomému alebo nevedomému uvádzaniu nepravdivých informácií.
Obhajcovia obžalovaných sa v priebehu procesu viackrát snažili spochybniť Vidovu vierohodnosť a vypracovaný znalecký posudok z oblasti psychológie pripustil možnosť, že Vida v záujme vlastného prospechu v minulosti mohol svoje výpovede skresľovať. „V prípade, že má príležitosť k materiálnemu alebo nemateriálnemu zisku, túto príležitosť aktívne využije a bez výčitiek svedomia mení svoje postoje a motiváciu tak, ako mu to vyhovuje,“ skonštatovala vo svojom posudku psychologička Bieliková.
Monika J. trpí len ľahkou depresiou
Znalec Zelman stručne komentoval aj závery vypracovaného znaleckého posudku na obžalovanú Moniku J.. V máji 2021 u nej zaznamenal depresívnu epizódu ľahkého stupňa, ale žiadnu duševnú poruchu. Podľa jeho slov mala plne zachovanú schopnosť ovládať svoje konanie a nezaznamenal ani žiadne poruchy pamäti, ktoré by zabraňovali reprodukcii prežitých udalostí.
Pojednávania pokračujú
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. V tomto kalendárnom roku sú vytýčené ešte tri termíny hlavných pojednávaní, najbližšie sa uskutoční 23. októbra.