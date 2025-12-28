Vianočné dekorácie sa zrejme stali dôvodom POŽIARU: Rodina s troma malými deťmi skončila bez strechy a terasy!

LÚČKA - Hasiči museli na Druhý sviatok vianočný zasahovať pri požiari rodinného domu v obci Lúčka v okrese Svidník. Oheň vypukol počas sviatočného obdobia a spôsobil rozsiahle materiálne škody. Hrozné však bolo to, že v dome prebývali deti. Príčina je pritom počas sviatočných dní očakávaná a zrejme ju máte doma aj vy!
O závažnom prípade informoval portál tvnoviny.sk. Plamene začali šľahať krátko po 19. hodine večer v piatok, na tretí vianočný deň. Požiar sa na rodinný dom rozšíril z presklenej terasy, ktorá vyhorela do tla. Následne oheň zachvátil aj strechu domu.
V dome bývala rodina s tromi deťmi, ktorá sa v čase vzniku požiaru doma nenachádzala. Rodina bola na vianočnej návšteve, vďaka čomu nedošlo k zraneniam. Požiar si všimli susedia, ktorí okamžite zalarmovali záchranné zložky.
Do služby povolali aj hasičov z okolia
Na miesto udalosti krátko nato dorazili profesionálni hasiči z Giraltoviec, Prešova a Raslavíc. Pomoc poskytli aj dobrovoľní hasiči z Lúčky, medzi ktorými bol aj miestny starosta. Zásah si vyžadoval nasadenie viacerých jednotiek vzhľadom na rozsah požiaru.
Oheň sa podľa dostupných informácií nemal dostať do obytných miestností, komplikácie však spôsobovala strecha. Plamene sa šírili v strešnej konštrukcii, preto museli hasiči jej časť rozobrať, aby zabránili ďalšiemu šíreniu ohňa.
Na vine majú byť zrejme svetielka alebo betlehemské svetlo
Ako možná príčina požiaru sa spočiatku spomínal skrat na vianočných svetielkach. Podľa ďalších zistení však mal požiar vzniknúť v dôsledku betlehemského svetla umiestneného v kahanci na terase, ktoré tam rodina mala od Štedrého dňa. Presnú príčinu vzniku požiaru budú ešte vyšetrovať odborníci.