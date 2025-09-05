Rande skončilo katastrofou: Žena nevedela prestať prdieť! Za všetko vraj môže Ozempic

LONDÝN - Lieky na chudnutie ako Ozempic či Wegovy zažívajú v posledných rokoch obrovský boom. Milióny ľudí po nich siahajú nielen kvôli liečbe cukrovky 2. typu, ale aj pre ich schopnosť potláčať chuť do jedla a podporiť úbytok váhy. Spolu s efektom však môžu prísť aj nepríjemné vedľajšie účinky.
O tom sa presvedčila aj mladá žena, ktorá sa o svoju skúsenosť podelila na fóre Reddit. „Moje prdenie zničilo rande, partner doslova odišiel,“ priznala otvorene. Dodala, že po nasadení lieku sa u nej objavili silné plynatosti, ktoré nevedela ovládať. „V lekárni mi povedali, že tieto lieky spomaľujú trávenie a menia signály hladu, takže nadúvanie či nevoľnosť sú bežné. Malo by sa to zlepšiť, keď si telo zvykne alebo pri zmene dávky,“ napísala.
Pomôcť by vraj mali probiotiká
Podobné skúsenosti opísali viacerí používatelia – najmä počas noci alebo v ľahu sa ich ťažkosti zhoršovali. Niektorí však potvrdili, že problémy po pár týždňoch zmizli. Ako tipy uvádzali probiotiká, menšie porcie jedla či zvýšený príjem vlákniny a vody. Podľa odborníkov ide vo väčšine prípadov o mierne tráviace ťažkosti – plynatosť, grganie či nevoľnosť. Tie možno zmierniť úpravou jedálnička alebo voľnopredajnými prípravkami ako simetikón (Gas-X). Ak je nadúvanie spojené s pálením záhy, môžu pomôcť aj antacidá.
Lekári však varujú: ak sa pridá vracanie alebo silná bolesť brucha a chrbta, môže ísť o vážny zápal pankreasu, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk, výrobca Ozempicu, uvádza, že väčšina vedľajších účinkov je prechodná a mierna. Bezpečnosť lieku podľa nej potvrdzujú klinické štúdie. Pacienti by však mali každý problém konzultovať s lekárom a nahlásiť ho aj cez oficiálne kanály.