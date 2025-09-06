Jedna návšteva lekárne a hotová katastrofa: Muž prišiel o manželku aj milenku! Teraz sa hrá na obeť

PEKING - Muž z južnej Číny sa pokúsil o nenápadný nákup v lekárni, no jedna malá chyba odhalila tajomstvo, ktoré malo zostať skryté. Následky tejto nevinnej situácie zmenili jeho život v priebehu chvíľky a prišiel o manželku aj milenku!
Muž z južnej Číny sa pokúsil potajomky kúpiť antikoncepčné tabletky, no malá technická chyba spustila nečakanú lavínu udalostí, ktorá zničila dve rodiny. Podľa jeho vyjadrenia navštívil pobočku lekárne Dashenlin v meste Yangjiang, provincia Guangdong, a snažil sa zaplatiť antikoncepčné tabletky cez mobilnú aplikáciu. Platba vo výške 15,8 juanov (približne 2 €) však kvôli „problému so systémom“ neprešla.
Zamestnanci lekárne sa následne pokúsili kontaktovať majiteľa účtu cez telefónne číslo priradené k jeho členskej karte – omylom však zatelefonovali jeho manželke. Keď sa opýtala na nákup, pracovník lekárne priamo potvrdil, že ide o antikoncepčné tabletky. Tým sa okamžite odhalil mužov mimomanželský pomer, informuje portál South China Morning Post.
Muž si chybu nepripustil a viní lekáreň
Dĺžka manželstva ani trvanie aféry neboli zverejnené. Muž tvrdí, že incident spôsobil rozpad dvoch rodín a požaduje právnu zodpovednosť od lekárne. „Moja manželka teraz vie všetko a dve rodiny stoja na pokraji rozpadu. Chcem vedieť – nesie vaša lekáreň nejakú zodpovednosť?“ uviedol nahnevane vo svojom príspevku. Ako dôkaz priložil účtenku za lieky a screenshot komunikácie medzi pracovníkom lekárne a jeho manželkou.
Muž navyše predložil aj policajnú správu z 12. augusta, ktorú vydala policajná stanica Pinggang, pobočka Gaoxin, Yangjiang. Fu Jian, riaditeľ právnickej kancelárie Henan Zejin, pre Elephant News uviedol, že hoci muž môže skúsiť brániť svoje práva, nebude to jednoduché. „Na jednej strane je nevera muža hlavnou príčinou rozpadu rodiny a musí prevziať zodpovednosť za svoje činy. Na druhej strane, ak lekáreň porušila jeho súkromie, mala by niesť právnu zodpovednosť,“ vysvetlil.
Búrlivá reakcia na sociálnych sieťach
„Ak chce muž podniknúť právne kroky, musí predložiť dostatočné dôkazy, že existuje príčinná súvislosť medzi zverejnením informácií lekárňou a rozpadu jeho manželstva. Podľa súčasných okolností vyzerá telefonát pracovníka lekárne legitímne a nebol zameraný na únik informácií, čo výrazne komplikuje prípad muža,“ doplnil právnik.
Príbeh vyvolal búrlivú diskusiu na čínskych sociálnych sieťach, pričom mnohí užívatelia si muža robia posmech. Jeden komentujúci napísal: „To je smiešne – podvádza a ešte si myslí, že má pravdu? Dve rodiny sa rozpadli kvôli jeho nevere. Čo má s tým pracovník lekárne?“ Iný dodal: „Umieram od smiechu. Takto si to presne zaslúžil.“ A ďalší poznamenal: „Podvádza manželku, je príliš lakomý na vlastné kondómy, používa jej členskú kartu a potom viní lekáreň, že ho odhalila. To je úplná fraška!“