Obyčajný nákup sa zmenil na rozprávkový zisk: Muž kúpil sklad za pár stoviek a našiel... Stal sa z neho MILIONÁR!

USA - To, čo začalo ako obyčajný nákup skladu za 500 dolárov (asi 460 eur), sa pre jedného muža zmenilo na rozprávkový zisk. V trezore ukrytom vnútri našiel hotovosť vo výške 7,5 milióna dolárov (približne 6,9 milióna eur).
Prípad opísal známy dražiteľ Dan Dotson, ktorý pôsobí v americkej televíznej šou Storage Wars. Tá je založená na predaji skladových priestorov, ktoré zostali neuhradené a zamknuté aspoň tri mesiace. Noví majitelia často netušia, čo vo vnútri nájdu – niekedy ide o staré autá, inokedy o zaujímavé zberateľské kúsky.
O neuveriteľnom náleze sa dozvedel náhodou
Dotson uviedol, že sa o neuveriteľnom náleze dozvedel náhodou: „Pri stole vedľa nás sedela staršia Ázijčanka a stále sa na mňa pozerala, akoby mi chcela niečo povedať. Nakoniec prišla a prezradila, že jej manžel pracuje s chlapom, ktorý odomňa kúpil sklad za 500 dolárov a vo vnútri našiel trezor,“ spomínal.
Prvý odborník sa trezor pokúšal otvoriť neúspešne, no druhý už uspel. A to, čo objavil, šokovalo všetkých, trezor bol plný peňazí. „Zvyčajne sú prázdne, ale tentoraz tam bolo 7,5 milióna v hotovosti,“ dodal Dotson. Pôvod peňazí zostáva záhadou, píše na webe indi100. Jeho manželka a kolegyňa Laura špekulovala: „Možno niekomu prestali platiť kreditky, možno sa presťahoval, alebo dokonca skončil vo väzení… kto vie, čo sa stalo.“