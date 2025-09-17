Zlá správa pre pacientov: EÚ čelí rekordnému nedostatku liekov! Odborníci bijú na poplach

BRUSEL - Pacienti v EÚ budú pravdepodobne aj naďalej čeliť nedostatku životne dôležitých liekov. Napriek protiopatreniam pretrváva riziko, že niektoré lieky vrátane bežných antibiotík nebudú v určitých obdobiach dostupné, varoval v stredu Európsky dvor audítorov (EDA). Informuje o tom agentúra DPA.
Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň. Podľa správy audítorov štáty zaznamenali v období od januára 2022 do októbra 2024 kritický nedostatok 136 liekov. Zástupca EDA Klaus-Heiner Lehne vyzval na hľadanie účinných riešení tohto problému. Zdôraznil tiež, že v prípade bežných liekov proti bolesti, ako je paracetamol a ibuprofén, je EÚ úplne závislá od Ázie.
Jednou z hlavných príčin nedostatku je podľa audítorov slabosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho je vnútorný trh Únie s liekmi fragmentovaný a voľný obchod je obmedzený. Európska komisia, ktorá je zodpovedná za legislatívne návrhy v bloku, uznala výzvu audítorov na posilnenie rámca EÚ. Komisia vyjadrila nádej, že navrhovanú legislatíva na boj proti nedostatku liekov čoskoro schvália členské štáty aj Európsky parlament.