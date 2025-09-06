Nepodceňujte tráviace problémy: Neurologické ochorenia môžu u vás vypuknúť skôr, než si myslíte!

LONDÝN - Nové štúdie upozorňujú, že zdravie tráviaceho systému a životný štýl môžu mať výrazný vplyv na mozog oveľa skôr, než sa objavia prvé príznaky vážnych neurologických ochorení. Vedci zdôrazňujú, že identifikácia rizikových faktorov včas môže pomôcť oddialiť alebo zmierniť následky ochorení ako Alzheimerova či Parkinsonova choroba.
Podľa výsledkov výskumu publikovaného v časopise Science Advances, môžu problémy ako zápal čriev, cukrovka a nedostatky vitamínov, zvýšiť riziko rozvoja Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby aj o 15 rokov skôr, ako sa objavia prvé symptómy. Odborníci tvrdia, že včasné odhalenie týchto rizikových faktorov môže viesť k efektívnejšej prevencii a liečbe neurodegeneratívnych ochorení.
Zápal v črevách môže spustiť množstvo zdravotných komplikácií
Kľúč k včasnému odhaleniu bežných neurodegeneratívnych porúch, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, môže spočívať v tráviacom systéme, nie v mozgu. Výskumy už dlhodobo poukazujú na to, že zápal v črevách môže spustiť množstvo zdravotných komplikácií, vrátane problémov s činnosťou mozgu. Odborníci z Centra pre Alzheimerovu chorobu a s ňou súvisiace demencie, preskúmali vplyv rôznych tráviacich a metabolických stavov na Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu.
V časopise Science Advances uviedli: „Pochopenie spojitosti medzi poruchami črevno-mozgového axisu a neurodegeneráciou, môže poskytnúť cenné informácie pre terapeutické zásahy, s veľkými dôsledkami pre prevenciu a liečbu.“ V tejto štúdii realizovali najväčšiu analýzu biobanky a identifikovali 155 diagnóz súvisiacich s poruchami čriev a metabolickými ochoreniami. Z výsledkov vyplynulo, že množstvo výživových a tráviacich problémov je spojených so zvýšeným rizikom Alzheimerovej a/alebo Parkinsonovej choroby.
Ktorá skupina ľudí má vyššie riziko vzniku choroby?
Zvlášť zistili, že ľudia trpiaci zápalovými ochoreniami čriev (IBD), ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, refluxom kyseliny, cukrovkou alebo syndrómom dráždivého čreva (IBS), mali väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich neskôr vyvinie Alzheimerova choroba. Podobne, pokiaľ ide o Parkinsonovu chorobu, ľudia s tráviacimi problémami, ako je IBS, problémy s hormónmi pankreasu alebo s nedostatkom vitamínu B, mali vyššie riziko vzniku tejto choroby.
Až 70 percent pacientov má problémy so zápchou
Podľa samostatnej analýzy Parkinsonovej nadácie sú tráviace problémy jedným z najbežnejších symptómov pri Parkinsonovej chorobe, pričom až 70 percent pacientov má problémy so zápchou. Podľa odborníkov sa tento symptóm objavuje ešte pred nástupom typických pohybových oneskorení a iných počiatočných príznakov choroby. Vedci dospeli k záveru, že tieto rizikové faktory sa môžu objaviť až 15 rokov pred nástupom symptómov. „Schopnosť predpovedať riziko s vysokou presnosťou pomocou týchto biomarkerov poukazuje na potenciál včasnej diagnózy, personalizovanú medicínu a lepšie cielené zásahy,“ uviedli vedci. Výsledky výskumu prichádzajú v období, keď štúdie uvádzajú, že Parkinsonova a Alzheimerova choroba sú na vzostupe.
Odhady naznačujú, že na svete je viac ako 400 miliónov ľudí, ktorí trpia týmito ochoreniami. Symptómy Parkinsonovej choroby zahŕňajú nekontrolovateľné trasenie, pomalé pohyby a stuhnutosť svalov. Objavujú sa aj zmeny v myslení a pamäti, vrátane väčšej zábudlivosti. Problémy s pamäťou, ťažkosti s myslením, uvažovaním a problémy s rečou, sú bežné počiatočné symptómy Alzheimerovej choroby, ktoré sa časom zhoršujú.