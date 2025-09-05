Spávate so svojím štvornohým miláčikom? OKAMŽITE prestaňte! Muž z Austrálie zaplatil takmer životom

CANBERRA - To, čo sa začalo ako bežné uhryznutie psom, sa pre muža z Austrálie zmenilo na boj o život. Po tom, ako sa mu do rany dostali baktérie z jeho vlastnej kože, ochorel na nekrotizujúcu fasciitídu a sepsu. Mal obrovské šťastie, že mu lekári zachránili ruku.
Muž z Austrálie spal vo svojej posteli, keď si k nemu ľahol jeho pes. Netušiac, že tam leží, sa v spánku prevrátil a náhodne udrel zviera do tváre. Pes, vyľakaný z úderu, pohrýzol majiteľa do zápästia. Ten si z toho najskôr nič nerobil, ale po troch dňoch vyhľadal pohotovosť, keď mu ruka opuchla a pokryla sa červenými pľuzgiermi veľkými ako mince. Následne bol prijatý do nemocnice. Krátko nato mu klesol krvný tlak na 53/30.
Muž doplatil na spánok so psom
Lekári zistili, že muž trpí nekrotizujúcou fasciitídou, známou aj ako „mäso požierajúca choroba.“ Ide o závažnú bakteriálnu infekciu, ktorá sa rýchlo šíri a ničí zdravé tkanivá. Ako mužovi postupne ničila tkanivá a dostala sa do krvného obehu, spôsobila sepsu, čiže život ohrozujúcu reakciu organizmu na infekciu. Toto ochorenie prudko znižuje krvný tlak a spôsobuje, že imunitný systém napáda aj zdravé orgány a tkanivá. Nízky krvný tlak ochudobňuje orgány a tkanivá o kyslík, čo vedie k ich zlyhaniu a smrti. Nie je jasné, aká baktéria presne infekciu vyvolala, no lekári mu vysvetlili, že „žije na ľudskej koži.“
Na pokožke ľudí sa prirodzene nachádza približne 1 000 druhov baktérií, ktoré sú väčšinou neškodné. Najčastejšie sú to Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok) a Streptococcus pyogenes (streptokok typu A). Lekári odhadli, že šanca, aby sa tieto baktérie dostali do krvného obehu cez ranu po psom uhryznutí, bola len 1:10 000. Muž napísal na Reddite: „Lekári mi povedali, že to takmer určite nebolo z jeho úst, ale z mojej vlastnej kože.“ Najčastejšou príčinou nekrotizujúcej fasciitídy je baktéria Streptococcus skupiny A (GAS), ktorá požiera kožu, svaly a tkanivá, až kým neodumrú. Táto infekcia zabije približne jedného z piatich pacientov. Muž uviedol: „Vedel som hneď, ako som sa zobudil a pozrel na ruku, že mám veľký problém. Mám šťastie, že som sa prebral, keby som spal ďalej, dnes tu nie som.“
Skoro prišiel o ruku
Jeho ruka sčervenala, napuchla na trojnásobok veľkosti a pokryli ju pľuzgiere veľké ako mince. Napriek desivému vzhľadu cítil len slabú bolesť pripomínajúcu spálenie od slnka, no mal závraty a nevoľnosť. Keď sa baktéria dostala do jeho krvného obehu, spustila celotelovú imunitnú reakciu - sepsu. Lieči sa antibiotikami a vazopresormi, ktoré smerujú prietok krvi späť k životne dôležitým orgánom. To však obmedzuje zásobovanie „menej dôležitých“ častí tela, ako sú končatiny, čím stúpa riziko odumretia tkaniva a amputácií. Preto mal muž tak nebezpečne nízky tlak. Lekárom sa počas urgentnej operácie podarilo zachrániť mu ruku, hoci len tak-tak.
Muž svojmu psovi Scottymu nič nevyčíta
Infekcia sa síce nedostala do kosti, ale počas štyroch ďalších rokov musel podstúpiť 20 operácií. Išlo o odstránenie odumretého tkaniva, transplantácie kože z iných častí tela na ruku, rekonštrukciu bedra a Achillovej šľachy v dôsledku dlhodobých následkov infekcie. Muž uviedol, že jeho ruka získala späť „asi 90 % funkčnosti“, no musí absolvovať pravidelné kontroly kvôli poškodeniu orgánov spôsobených sepsou. „Ešte len zisťujeme, aké vážne to všetko je, ale zatiaľ som celkom optimistický. V piatok mám posledné vyšetrenie pečene, obličky vyzerajú v poriadku, srdce utrpelo len menšie poškodenie, otázny je ešte mozog. Som pomalší ako predtým, trochu bojujem s pamäťou, ale stále beriem veľa liekov.“ Jeho liečba stála približne 500000 AUD (279 376 eur), ale vďaka univerzálnemu zdravotníctvu v Austrálii zaplatil len okolo 1 000 AUD (559 eur).
Hoci uhryznutie spustilo celú reťaz udalostí, muž svojmu psovi Scottymu nič nevyčíta a stále ho má. „Bol pri mne a udržal ma pri zdravom rozume počas toho všetkého. Zvieratá nechcú ľuďom ublížiť, len sa to niekedy stane.“ Tým, ktorí utrpia podobné hlboké rany, odporúča: „Okamžite to vyčistite, vydezinfikujte a prekryte, hneď ako zastavíte krvácanie. Choďte k lekárovi čo najskôr. Ja som čakal deň, lebo môj bežný doktor mal toho veľa. Mal som ísť hneď na pohotovosť alebo urgent a dostať antibiotiká.“